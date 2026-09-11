LG AI연구원, 국민연금공단과 ‘기금운용 특화 AI’ 만든다

LG AI연구원과 국민연금공단이 11일 서울 마곡 LG AI연구원 본사에서 연금 기금운용의 전문성과 효율성을 높이는 인공지능(AI)을 공동 개발하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 이날 체결식에는 강창남 국민연금공단 기금운용본부 지원부문장, 이화영 LG AI연구원 사업개발부문장 등이 참석했다.

LG AI연구원과 국민연금공단이 11일 서울 마곡 LG AI연구원 본사에서 기금운용 특화 AI 개발을 위한 업무협약을 체결했다. (주)LG 제공

양측은 LG AI연구원의 AI 기술력과 국민연금공단의 투자 전문성을 결합해 기금운용 업무에 특화된 AI 서비스를 구축할 계획이다. 강창남 기금운용본부 지원부문장은 “AI는 산업 전반의 패러다임을 바꾸어 놓고 있으며, 국민의 미래를 책임지는 기금운용본부도 이러한 변화에 발맞춰 AI를 통해 운용의 전문성과 효율성을 높여 나가겠다”고 말했다.

이화영 사업개발부문장은 “LG AI연구원의 금융 특화 AI의 기술력은 이미 다수의 글로벌 투자자들에게 인정받은 바 있다”며 “공공부문 AI 활용을 선도하는 모범 사례를 만들겠다”고 밝혔다.

양측은 첫 번째 협력 프로젝트로 ‘AI 기반 환율 분석 서비스’를 개발한다.

LG AI연구원은 글로벌 금융시장에서 기술력을 인정받은 LG AI연구원의 금융 AI 에이전트 ‘엑사원 BI’로 다양한 거시경제 지표와 뉴스, 리서치 자료 등 비정형 시장 정보와 국민연금공단의 데이터를 활용해 연금 기금운용에 특화된 ‘AI 기반 예측·분석 모델’을 개발한다.

‘엑사원 BI’는 이미 LSEG(런던증권거래소그룹), 코스콤(KOSCOM), 키움증권 등의 서비스에 투입돼 매일 한국과 미국에 상장된 8,000여 개 종목을 분석하고 종목별 예측 점수와 금융 전문가 수준의 분석 코멘터리를 제공하고 있다. 특히, LG AI연구원은 캐나다 국민연금을 비롯한 다수의 글로벌 투자기관과 협력하고 연달아 계약을 체결하는 등 기술력을 인정받고 있다.

국민연금공단은 연금 기금운용 부문에서 투자 리서치 및 의사결정 과정에 AI를 도입해 투자 판단의 전문성과 효율성을 높이고, 장기 투자 수익률을 제고한다. 첫 협력 프로젝트로 추진하는 ‘AI 기반 환율 분석 서비스’의 가능성을 검증하고, 장기적으로는 실제 기금운용 현장에서 AI 적용 가능 분야를 확장해 나갈 계획이다.

양측은 신뢰성 및 안전성을 최우선 가치로 두고, 전 국민이 안심하고 AI의 실질적인 혜택을 누릴 수 있는 대표 사례를 만들어 나갈 방침이다.

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