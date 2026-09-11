李 “국제질서 극심한 혼돈의 터널 지나는 중… 우리 힘 키우고 외교 지평 넓혀야”

이재명 대통령이 외교 문제와 관련해 “국제질서가 극심한 혼돈의 터널을 지나고 있는 지금, 우리의 힘을 키우고 외교 지평을 넓히고 국제사회와 긴밀한 공조를 통해 다양한 문제를 해결하는 지혜가 더없이 필요하다”는 생각을 밝혔다.
이 대통령은 이날 춘추관에서 주재한 수석·보좌관회의에서 “모두 아는 것처럼 현재 세계질서가 빠르게 다극화되고 있다”며 “이럴 때일수록 더 많은 나라들과 손잡고 더 다양한 지역으로 외교 영역을 확장해가야 할 때”라고 말했다. 이 대통령은 “오직 국민과 국익에 더 나은 내일을 생각하며 그 길을 묵묵히 개척해나가야겠다”면서 국민들에게도 관심을 가져줄 것을 요청했다.
전날 프랑스 순방을 마치고 귀국한 이 대통령은 순방 성과에 대해서는 “프랑스와 정치·경제·첨단산업 그리고 문화·예술 분야에 이르기까지 양국 간의 파트너십을 한층 내실화하는 성과를 거뒀다고 판단된다”고 말했다. 또 “시야를 좀 더 넓혀보면 유럽연합(EU)의 핵심국가인 프랑스와의 협력 강화로 우리의 대유럽 외교 지평도 그만큼 넓어질 것”이라고도 말했다.
다음 주 서울에서 열릴 예정인 ‘제1차 한국·중앙아시아 정상회의’에 대한 기대감도 드러냈다. 이 대통령은 “중앙아시아는 유라시아 대륙의 지정학적인 중심지이고 풍부한 에너지와 핵심광물을 두루 갖춘 성장잠재력이 매우 큰 지역이다. 동시에 우리와 각별한 역사적·문화적 인연을 맺고 있는 지역이기도 하다”면서 “이번 정상회담을 통해 한국과 중앙아시아 관계는 정상급의 다자협력체제로 공고화되고 우리가 그간 취해왔던 신북방정책도 보다 탄력을 받게 될 것”이라고 말했다. 이어 “유럽과 중동으로 이어지는 새로운 경제·문화 실크로드를 확보하게 될 것”이라며 “관계기관들로 하여금 성공적인 정상회의 준비에 만전을 기하도록 해달라”고 주문했다.
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