“무주의 생각이 노래가 됐다”… 전국 어린이 목소리로 울려 퍼지는 ‘반딧불 창작동요’

전북 무주 지역 어린이들이 직접 쓴 노랫말이 작곡가의 손을 거쳐 한 편의 노래로 태어나 전국 어린이들의 목소리로 무대에 오른다.

전북무주교육지원청은 아이들의 생각과 감성을 음악으로 표현하는 ‘2026 반딧불 창작동요제’를 11일 제30회 무주반딧불축제 주무대에서 열어 어린이 창작 문화의 새로운 장을 연다고 밝혔다.

제30회 무주반딧불축제 반딧불이 주제관(생태 전시관)을 찾은 어린이들이 다양한 식물의 꽃 향기를 맡아보며 즐거워하고 있다. 무주군 제공

올해로 두 번째를 맞는 이번 동요제는 무주의 대표 축제인 무주반딧불축제와 연계해 마련됐다. 무주 지역 초등학생들이 직접 노랫말을 쓰고, 전국 작곡가들이 곡을 붙인 뒤 초등학생 가창자들이 무대에서 노래하는 방식으로 진행한다.

특히, ‘자연특별시 무주’의 아름다움과 아이들이 바라본 세상을 노래로 담아낸다는 점에서 눈길을 끈다. 학생들이 자 생각과 느낌을 노랫말로 쓰고 다듬는 과정에서 문해력과 창의적 표현력을 키울 수 있어 음악과 글쓰기를 결합한 인문예술교육의 장으로도 평가된다.

올해 상반기 무주 지역 9개 초등학교 학생을 대상으로 진행한 노랫말 공모에는 모두 191편이 출품됐다. 심사를 통해 선정된 62편을 대상으로 전국 작곡 공모를 진행했고, 이 중 최종 12곡이 본선 진출작으로 선정됐다.

무주 어린이들의 생각이 노랫말이 되고 작곡가의 손끝에서 음악으로 완성된 창작동요는 이날 처음 관객들에게 공개된다.

이정수 무주교육지원청 교육장은 “아이들의 생각과 느낌을 노랫말로 표현하고 그것이 한 편의 노래로 완성되는 과정 자체가 소중한 배움이자 특별한 경험”이라며 “이번 동요제가 아이들에게 자기 생각을 세상에 표현하는 즐거움과 새로운 도전에 나설 수 있는 자신감을 심어주는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

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