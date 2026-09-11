송지효 "오디션서 목소리 지적 받아…바꾸려다 제3의 목소리 나오더라"

배우 송지효가 목소리와 관련한 일화를 공개했다.

10일 송지효의 유튜브 채널에는 '연애 고민 상담해 주다가 불량지효가 되..(EN)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

배우 송지효. 사진=유튜브 채널 '송지효' 화면 캡처

영상에서 송지효는 구독자들이 보내온 다양한 사연을 읽으며 연애 고민 상담에 나섰다.

한 구독자가 '에겐남' 성격을 고치고 싶다며 고민을 털어놓자 송지효는 "에겐남 나쁜 거 아니지 않냐. 남자답지 못하다는 게 단점으로 보일 수 있지만 단점 아니다"고 말했다.

이어 "에겐남 좋아하는 테토녀들이 있을 것"이라며 "본인이 가진 성격이 절대 나쁜 거 아니다. 은근슬쩍 저를 챙겨주고 보호해 줄 것 같고, 항상 옆에 있어 줄 것 같은 느낌"이라고 밝혔다.

그러면서 "고치지 마시고 오히려 더 자신감 있는 에겐남 중 가장 에겐남이 되어라"고 조언했다.

송지효는 자신의 경험을 꺼내며 타고난 성격을 바꾸지 말아야 한다고 강조했다.

그는 "사람은 타고난 성격이 있는데 그걸 바꾸려고 하면 엉뚱한 게 나온다"며 과거 오디션을 보러 다니던 시절을 떠올렸다.

또 "제가 예전에 오디션 보고 다닐 때 어떤 한 분이 '너는 목소리가 너의 단점이야', '목소리 때문에 안 될 것'이라고 하셨다"며 "톤도 바꾸고 말투도 바꿔봤는데 사람들이 '너 목소리가 왜 그래'라고 그랬다. 제3의 목소리가 나왔다"고 전했다.

송지효는 "타고 태어난 걸 고치지 말자고 생각했다. 다른 분이 저와 다르다고 해서 그걸 기준 삼아 바뀔 필요 없다고 생각한다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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