개인정보위, 구글 ‘디지털 성범죄 피해자 정보 유출’ 조사 착수…“2차 피해 우려”

구글이 디지털 성범죄 피해자들의 삭제 요청 사항을 해외 연구 프로젝트 사이트에 유출했다는 논란과 관련해 개인정보보호위원회가 조사에 착수했다. 개인정보위는 “2차 피해가 우려되는 중대한 사안”이라며 피해 확산 방지에 나섰다.

개인정보보호위원회. 연합뉴스

개인정보위는 지난 7일 구글에 사실관계 확인을 위한 자료 제출을 요구하고, 구글이 외부 웹사이트 운영 기관에 제공한 해당 정보의 항목과 규모, 제공 기간 등 사실관계를 확인 중이라고 11일 밝혔다.

앞서 구글은 9일 부사장 명의 입장을 내고 “의도치 않은 정보 노출로 심려를 끼쳐 드린 점을 진심으로 사과한다”며 “피해자와 국민 여러분이 겪은 깊은 상처와 고통을 매우 무겁게 통감한다”고 시인했다. 구글은 “내부적으로 민감한 정보는 물론 일체의 구체적 내용을 제삼자 연구 데이터베이스(DB)와 일절 공유하지 않는 원칙이 철저히 지켜지지 못했다”면서 “해당 사이트 측과 비상 대응 체계를 즉각 가동해 노출이 확인된 모든 고지문 관련 사항을 해당 서버에서 영구 삭제했다”고 했다.

개인정보위는 구글이 그간 디지털 성범죄 피해자의 삭제 요청 사항을 지속적으로 웹사이트 운영 기관에 제공했는지, 또는 인적 과실이나 시스템 오류가 있었는지 등 사건 경위와 개인정보 보호법 위반 여부를 면밀히 살펴볼 예정이다.

아울러 개인정보위는 조사 과정에서 정보 삭제·차단이 긴급히 필요한 사항이 확인되면 구글과 해당 웹사이트 운영 기관에 즉시 시정을 요구하는 등 피해 확산을 막을 계획이다.

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