경산서 보폭 넓힌 윤두현 “흘러간 물이 물레방아 돌리는 건 바람직하지 않다”

“흘러간 물이 물레방아를 돌리는 것은 바람직하지 않습니다.”

윤두현 전 국민의힘 국회의원이 최근 경산을 잇따라 찾으며 시민들과의 접전을 넓히고 있다. 윤 전 의원이 최근 지역에서 다시 경산에서 세를 다지면서 현직인 조지연 국민의힘 국회의원과의 전현직 의원간 리벤지 매치가 치뤄질 가능성도 있다. 다만 윤 전 의원은 현재 맡고 있는 GKL(그랜드코리아레저) 대표로서 우선 업무에 집중하겠다는 뜻을 밝혔다.

현재 GKL(그랜드코리아레저) 대표인 윤두현 전 국민의힘 의원. GKL 제공

11일 윤 전 의원은 총선 출마여부를 묻는 기자의 질문에 “흘러간 물이 물레방아 돌리는건 바람직하지 않다”며 “현재 맡고 있는 공기업 대표로서 성실하게 임하겠다”는 답변을 내놨다.

이날 경산시 정가의 복수의 관계자들에 따르면 윤 전 의원은 6월 치뤄진 지방선거 이후 지역구였던 경산을 찾는 횟수가 늘고 있다. 지난달 28일에는 당원협의회를 이끌었던 박순득 전 경산시의회 의장과 권중석·김상호·김화선·이동욱 전 경산시 의원 등 다수의 전직 시의원들과 만났다.

윤 전 의원은 “당시 만났던 전직 시의원님들 모두 동고동락했던 동지들”이라며 “이번 지방선거에서 안타깝게 떨어지신 분들도 있고해서 위로차원에서 만난 것”이라고 밝혔다.

지난 7월31일에는 현역 국회의원 시절 경산역에 KTX 증차에 도움을 준 원희룡 전 국토부장관과 윤봉길 의사의 증손녀인 윤주경 전 국민의힘 국회의원도 윤 전 의원과 함께 회동에 나섰다. 당시 원 전 장관은 경산 은혜사 등 사찰 행사에 방문하기 위해 경산과 대구를 찾은 것으로 알려졌다.

윤 전 의원은 “현재 GKL 사장 임기가 2027년 12월까지 남은 상황”이라며 “제가 맡고 있는 업무를 충실히 수행한 뒤 제 스스로 고향 발전을 위해 무엇을 할수 있을지 고민할 것”이라고 말했다.

윤 전 의원이 최근 경산에서 잇따라 세를 과시하면서 지난 총선에서 컷오프 됐던 윤 전 의원과 조 의원간의 경쟁이 재현될 가능성도 지역 정가에선 유력하게 거론된바 있다. 경산시의원이었던 한 지역정가의 관계자는 “지난 총선 이후에도 윤 전 의원이 꾸준히 경산을 찾아왔다”며 “최근 경산을 찾는 횟수가 늘고있고, 일반시민들의 이야기를 들으면서 경산시 발전을 고민하는 부분은 있다”고 말했다.

윤 전 의원과 조 의원이 다가오는 23대 총선에서 맞붙을 경우 윤 전 의원 입장에선 4년만에 치루는 복수전이 된다. 앞선 22대 총선에서 윤 전 의원은 총선 불출마를 선언을 했고, 국민의힘 공천관리위원회가 조 의원을 단수공천했다. 당시 윤 전 의원은 “무소속으로 출마한 최경환 전 경제부총리의 당선을 막고 국민의힘의 승리를 위해 불출마 조치를 용단했다”고 밝힌바 있다.

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