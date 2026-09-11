이동건 '2억 대출' 제주 카페 근황…녹조빛 연못에 "벌레 바글바글"

배우 이동건이 운영했던 제주 카페의 옛 영업장 근황이 공개됐다.

지난 2일 유튜브 채널 '강호의발바닥TV'에는 이동건이 운영했던 제주 애월 카페 '오아시스80'의 옛 영업장을 둘러보는 영상이 공개됐다.

이동건. 인스타그램 캡처

영상에는 카페 야외에 조성됐던 연못의 현재 모습이 담겼다. 물은 짙은 녹색을 띠고 있었고 수면에는 낙엽 등 부유물이 떠 있었다. 주변 계단과 바닥에도 마른 풀 등이 쌓여 있었다.

촬영자는 연못을 살펴보며 "물 때문에 알을 까서 벌레가 바글바글하다"고 말했다. 이어 "결국 다 방치하고 떠나버렸다"고 했다.

다만 영상만으로 연못의 물이 녹색으로 변한 정확한 원인이나 실제 위생 문제가 발생했는지는 확인되지 않았다. 현재 해당 공간의 관리 주체도 특정하기 어렵다.

'오아시스80'은 이동건이 SBS TV 예능물 '미운 우리 새끼'를 통해 준비 과정을 공개했던 카페다. 당시 그는 카페 창업을 위해 약 2억원 규모의 대출을 받는 과정을 공개했다.

카페는 지난해 4월 제주 애월읍에서 문을 열었다. 이후 내부 공사 등을 이유로 임시 휴업했고, 지난 7월 공식 소셜미디어를 통해 "7월 9일부로 재정비의 시간을 가지게 됐다"고 알렸다.

현재 기존 영업장에는 다른 패션 브랜드의 플래그십 스토어가 들어선 것으로 전해졌다. 다만 카페 측은 공식적으로 폐업이나 영업 종료를 발표하지 않았다.

<뉴시스>

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