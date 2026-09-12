국가비, 2년 만에 韓방문...가족과 함께한 여행

‘영국남자’의 아내이자 유튜버로 활동해온 국가비가 한동안 이어진 활동 공백을 깼다. 최근 그는 가족과 함께했던 한국 여행 영상을 공개하며 팬들과 다시 소통에 나섰다.

‘영국남자’의 아내이자 유튜버로 활동해온 국가비가 한동안 이어진 활동 공백을 깼다. 최근 그는 가족과 함께했던 한국 여행 영상을 공개하며 팬들과 다시 소통에 나섰다. 국가비 GabieKook

국가비는 10일 자신의 유튜브 채널을 통해 남편 조쉬 캐럿, 딸 줄리와 함께 한국을 방문했던 당시의 모습을 담은 영상을 선보였다. 이번 콘텐츠는 ‘영국 토박이 줄리, 처음으로 한국 가는 날!! 🇰🇷어서오너라! 한국은 처음이지??’라는 제목으로, 활동을 잠시 중단했던 배경을 전하면서 이전에 촬영해둔 영상이 있다는 사실을 알렸다.

국가비는 영상 활동이 뜸했던 이유에 대해서도 언급했지만 구체적으로 어떤 일을 겪었는지에 대해서는 자세히 말하지 않았다. 국가비는 그는 “지난 5월 말 경에 저희 줄리랑 처음으로 한국에 갔다”며 “7월에 올리려고 했는데 엄청 늦어졌다”고 설명했다.

이어 “몇가지 에피소드 귀엽게 찍어 놓은 거 있으니까 기대해 달라”고 덧붙였다. 실제로 그의 유튜브 채널에는 지난 5월 이후 새로운 영상이 올라오지 않은 상황이었다.

이번에 공개된 영상의 분위기는 그의 잠적 시간이 무색할 정도로 화목했다. 영상 속 국가비 가족은 딸 줄리와 함께 한국을 찾아 오랜만에 가족들과 시간을 보냈다.

특히 이번 방문은 국가비의 부모에게도 의미가 컸다. 부모가 한국을 찾은 것은 약 2년 만이었으며, 줄리에게는 생애 첫 한국 방문이었다.

한편 국가비는 유튜브 채널 ‘영국남자’를 운영하는 조쉬 캐럿과 결혼했으며, 2024년 첫 딸 줄리를 얻었다. 이번 영상에서는 부부가 딸과 함께 한국을 방문해 가족들과 재회하고 새로운 경험을 쌓는 과정이 공개되면서 팬들에게 따뜻한 근황을 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지