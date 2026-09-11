용혜인, 겸직 논란에 “정치적 결정 의견들 무겁게 듣고 있다”

용혜인 성평등가족부 장관 후보자는 11일 기본소득당 비례대표 의원직과 장관직을 겸직하는 문제를 두고 비판이 계속되는 데 대해 “무겁게 듣고 있다”고 말했다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 11일 서울 서대문구에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진에게 질문을 받고 있다. 연합뉴스

용 후보자는 이날 오전 8시 40분쯤 서울 서대문구 한국청소년활동진흥원에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하면서 ‘겸직이 법이 허용하는 원칙이라지만 불법이 아니라고 다 되는 것은 아니다’라는 취재진 지적에 이같이 답했다.

용 후보자는 “제 정치적 결정에 대해 여러 의견이 있다는 것을 잘 안다”면서도 “다만 요청하는 것은 정책적인 부분이나 국민의힘에서 제기하는 ‘가족 정당’과 ‘유령 사무실’ 같은 부분에 대해 공정하게 사실관계를 다뤄달라는 것”이라고 밝혔다.

이어 겸직 문제에 대한 질문이 다시 나오자 “필요한 부분은 다음에 추가로 설명해 드리겠다”고 했다.

용 후보자는 ‘반대 여론이 70%를 넘는데 국민 의견을 수렴해 장관직을 수행할 수 있다고 보느냐’는 물음에는 “어제 (후보자 지명) 10여일 만에 처음으로 설명해 드린 것이기 때문에 국민께서 살펴봐 주시리라 생각한다며 “제가 국민만 믿고 의정활동을 해왔던 것처럼 앞으로도 국민만 보고 필요한 부분을 소상히 설명해나가겠다”고 했다.

이날 용 후보자 출근길에는 시민단체 활빈단 홍정식 대표가 찾아와 ‘국회의원과 장관 중 택일하라’고 적힌 손팻말을 들고 “용혜인은 사퇴하라”고 외치다가 경찰에 의해 끌려 나가는 소동이 빚어지기도 했다.

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