1∼7월 나라살림 적자 65조원…세수 호조에 5년만에 최소

올해 7월까지 나라살림 적자 규모가 세수 호조세 등에 힘입어 5년 만에 가장 작았다.



기획예산처가 11일 발간한 '월간 재정동향' 9월호에 따르면 지난 1∼7월 누계 총수입은 456조1천억원으로 작년 동기보다 71조1천억원 늘었다.

기획예산처.

국세수입이 1년 전보다 41조4천억원 늘어난 274조원을 기록해 전체 수입을 견인했다.



소득세는 12조2천억원 더 걷혔다. 성과상여금 증가에 따른 근로소득세 증가, 부동산 거래량 증가에서 비롯된 양도소득세 증가가 영향을 미쳤다.



법인세는 기업실적 개선 등으로 4조4천억원이 더 걷혔고, 부가가치세는 민간 소비 증가와 수입액 증가 등에 따라 8조1천억원 늘었다.



증권거래세는 증권거래대금 증가와 세율 환원 등으로 6조4천억원 증가했다. 농어촌특별세도 코스피 거래대금 증가 등으로 8조5천억원 늘었다.



1∼7월 누적 세외수입은 30조1천억원으로 9조원 증가했다. 기금 수입은 152조원으로 20조7천억원 늘었다.



같은 기간 누적 총지출은 476조2천억원으로 작년보다 33조7천억원 증가했다.



총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 20조1천억원 적자였다. 지난해보다 37조4천억원 개선됐다.



통합재정수지에서 사회 보장성 기금 수지를 차감해 정부의 실질적인 재정 상태를 나타내는 관리재정수지는 64조8천억원 적자를 기록했다. 지난해보다 22조원 개선됐다.



1∼7월 누적 기준 관리재정수지 적자는 2021년(56조9천억원) 이후 5년 만에 가장 적은 수준이다.



7월 말 기준 중앙정부 채무는 전월보다 15조7천억원 증가한 1천354조2천억원이었다. 지난해 말 결산과 비교하면 86조1천억원 늘었다.



8월 국고채는 21조2천억원 발행했다. 1∼8월 누적 발행량은 162조3천억원으로, 연간 총발행 한도의 72.6%를 채웠다.



8월 외국인 국고채 보유 잔액은 3조4천억원 감소했다.

<연합>

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