9월 초 수출도 고공행진…반도체 1년 새 270% 급증

9월 초순 수출이 1년 전보다 80% 넘게 급증하며 같은 기간 역대 최대치를 기록했다.



반도체 수출이 270% 넘게 늘어난 가운데 석유제품·승용차·선박·철강제품 등 주요 품목도 호조를 보이면서 전체 수출 실적을 끌어올렸다.

지난 6일 경기 평택시 평택항에 수출입 컨테이너가 쌓여 있다.

11일 관세청에 따르면 이달 1∼10일 수출액(통관 기준 잠정치)은 349억7천만달러로, 1년 전보다 82.6% 증가했다. 1∼10일 기준 역대 최대치로, 직전 기록(7월 300억달러)를 두 달 만에 넘어섰다.



조업일수는 지난해와 같은 8.5일로, 조업일수를 고려한 일평균 수출액도 82.6% 증가한 41억1천만달러를 기록했다.



올해 들어 지난 10일까지 누적 수출액은 7천285억6천만달러로 집계됐다. 앞서 지난 5일에는 누적 수출액이 7천94억달러를 기록하며 지난해 연간 수출액(7천93억달러)을 넘어섰다.



품목별로는 반도체 수출이 164억8천만달러로 1년 전보다 270.1% 뛰었다. 1∼10일 기준 역대 최대치다.



전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 47.1%로 지난해 같은 기간보다 23.9%포인트(p) 확대됐다.



석유제품(57.0%), 승용차(10.0%), 선박(66.8%), 철강제품(10.3%) 등도 수출이 증가했다. 정밀기기 수출은 4.8% 감소했다.



국가별로는 중국(103.0%), 미국(137.5%), 대만(176.0%), 베트남(42.2%), 유럽연합(EU·38.9%) 등에서 수출이 고르게 증가했다.



수출 상위 3개국인 중국·미국·대만으로의 수출 비중은 51.9%를 기록했다.



수입은 246억1천만달러로 1년 전보다 20.7% 증가했다.



품목별로는 반도체(91.5%), 원유(3.5%), 반도체 제조장비(44.8%), 승용차(70.9%) 등의 수입이 늘었다. 반면 기계류(-2.7%), 가스(-9.7%), 석유제품(-38.4%) 등은 감소했다.



에너지(원유·가스·석탄) 수입액은 1.5% 증가했다.



국가별로는 중국(50.0%), 미국(17.3%), 유럽연합(6.5%), 일본(39.8%) 등에서 수입이 늘었고, 호주(-0.7%) 등에서는 감소했다.



수출이 수입을 웃돌면서 무역수지는 103억7천만달러 흑자를 기록했다. 1∼10일 기준 역대 최대 규모다.

<연합>

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