지상렬♥신보람 결별설…은지원 "헤어진 거냐"

방송인 지상렬과 쇼호스트 신보람의 결별설이 제기됐다.

오는 12일 오후 10시35분 방송되는 KBS 2TV 예능물 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 래퍼 'G.C 해머'로 변신한 지상렬이 그룹 '마이티 마우스'의 신곡 피처링 자리를 노리는 모습이 그려진다.

오는 12일 오후 10시35분 방송되는 KBS 2TV 예능물 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 래퍼 'G.C 해머'로 변신한 지상렬이 그룹 '마이티 마우스'의 신곡 피처링 자리를 노리는 모습이 그려진다. KBS 제공

앞서 마이티 마우스에게 러브콜을 보냈던 지상렬은 이날 신곡 피처링을 향한 도전을 이어간다. 마이티 마우스로부터 직접 가사를 써오라는 미션을 받은 그는 장소를 불문하고 가사 작업에 몰두한다.

며칠 뒤 직접 쓴 가사를 들고 녹음실을 찾은 지상렬은 마이티 마우스 신곡의 실제 피처링 주인공인 그룹 '나인뮤지스' 출신 경리와 마주친다.

G.C 해머의 존재를 몰랐던 경리는 지상렬에게 "피처링은 저예요!"라고 말한다. 이어 "스타일도 구리다"고 돌직구를 날린다.

이에 지상렬은 자신이 마이티 마우스와 같은 팀이라고 주장하며 "말할 줄 아는 개 하나 키워볼래요?"라고 맞받아친다.

지상렬이 직접 쓴 가사를 공개하자 마이티 마우스와 경리는 예상치 못한 내용에 놀라움을 드러낸다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 그룹 '베리베리' 강민 역시 "내 가사로 쓰고 싶다"며 관심을 보인다.

한편 두 달째 G.C 해머 컴백 프로젝트에 몰두한 지상렬의 모습에 은지원은 돌연 신보람을 언급한다.

은지원은 지상렬에게 "보람 씨랑은 헤어진 거냐"며 결별 의혹을 제기한다. 지상렬이 이에 어떤 반응을 보였을지는 방송에서 공개된다.

지상렬은 '살림남'을 통해 16세 연하 쇼호스트 신보람과 소개팅을 하고 만남을 이어가는 모습을 공개한 바 있다.

<뉴시스>

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