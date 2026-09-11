김영옥. 故 김수미 떠올리며 먹먹…"다 갈건데도 간 사람 생각하면 아쉬워"

배우 김영옥이 고(故) 김수미를 떠올리며 안타까운 마음을 전했다.

지난 10일 김영옥의 유튜브 채널 '김영옥'에는 '아이유가 불러서 광주까지 왔습니다, 김영옥·나문희 MV 촬영 비하인드'라는 제목의 영상이 게시됐다. 영상 속에는 김영옥이 나문희와 함께 아이유의 신곡 뮤직비디오 촬영에 나선 모습이 담겼다.

유튜브 채널 '김영옥' 영상 갈무리

이날 김영옥은 아이유의 신곡 뮤직비디오 촬영을 마치고 나문희와 함께 식사를 나눴다. 그러다 식당의 반찬으로 풀치볶음이 나오자 김영희는 "나는 풀치라는 말도 몰랐다"라며 "(풀치를 보면) 김수미 생각이 난다"라고 말해 눈길을 끌었다.

김영옥은 "(김수미가) 풀치라고 하는 거와 고추 조림을 해서 가져오면 아주 맛있었다"라며 "'전원일기' 때 김수미가 그걸 가져와서 밥을 같이 먹었다"라고 고 김수미에 대한 추억을 꺼내기도 했다.

그러면서 김영옥은 "다 갈 건데도 간 사람 생각하면 아쉽고 못 한 것 같다"라고 덧붙이면서 고 김수미에 대한 그리움을 전해 먹먹함을 더했다.

한편 김수미는 당뇨 등 지병에 따른 고혈당 쇼크로 지난 2024년 10월 25일 세상을 떠났다.

1949년생인 김수미는 지난 1970년 MBC 3기 공채 탤런트로 데뷔, 1980년 처음 방송돼 22년간 시청자들과 만난 MBC 드라마 '전원일기'에서 '일용엄니' 역을 맡으며 국민배우로 자리매김했다. 이후 MBC 시트콤 '안녕, 프란체스카' 및 예능 프로그램인 tvN '수미네 반찬'과 tvN STORY 예능 '회장님네 사람들' 등에 출연하며 시청자들에 즐거움을 선사했다.

<뉴스1>

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