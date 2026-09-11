소시 효리수, 뉴욕에서 블랙핑크 지수 만났다…"사랑스러운 조합"

걸그룹 소녀시대의 유닛 효리수(효연, 유리, 수영)가 해외의 한 행사장에서 후배 블랙핑크 지수를 만나 인증샷을 찍었다.

엘르 코리아 공식 인스타그램 캡처

엘르 코리아 공식 인스타그램 캡처

매거진 엘르코리아는 11일 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 "효리수와 지수, 사랑스러운 조합"이라는 글과 함께 영상을 올렸다.

영상에는 미국 뉴욕에서 열린 한 패션 브랜드 행사에 참석한 효리수와 지수의 모습이 담겼다. 카메라 앞에서 함께 포즈를 취하던 중 수영은 지수를 가리키며 "여기까지 효리수 해라"라고 말했다. 이에 지수는 "좋다"며 반겼다. 선후배의 훈훈한 조합과 네 사람의 눈부신 미모가 눈길을 사로잡았다.

한편 효리수는 소녀시대의 새 유닛으로 지난달 31일 각 음악 사이트에 데뷔 디지털 싱글 '스키비디'(Skibidi)를 공개하고 활동을 시작했다. '스키비디'는 하우스로 시작해 힙합으로 이어지는 다채로운 구성이 돋보이며, 장르를 넘나드는 전개와 '우리만의 새 길을 만들어'라는 메시지가 어우러진 유쾌한 곡이다.

<뉴스1>

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