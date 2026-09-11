소시 효리수, 뉴욕에서 블랙핑크 지수 만났다…"사랑스러운 조합"

걸그룹 소녀시대의 유닛 효리수(효연, 유리, 수영)가 해외의 한 행사장에서 후배 블랙핑크 지수를 만나 인증샷을 찍었다.
매거진 엘르코리아는 11일 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 "효리수와 지수, 사랑스러운 조합"이라는 글과 함께 영상을 올렸다.
영상에는 미국 뉴욕에서 열린 한 패션 브랜드 행사에 참석한 효리수와 지수의 모습이 담겼다. 카메라 앞에서 함께 포즈를 취하던 중 수영은 지수를 가리키며 "여기까지 효리수 해라"라고 말했다. 이에 지수는 "좋다"며 반겼다. 선후배의 훈훈한 조합과 네 사람의 눈부신 미모가 눈길을 사로잡았다.
한편 효리수는 소녀시대의 새 유닛으로 지난달 31일 각 음악 사이트에 데뷔 디지털 싱글 '스키비디'(Skibidi)를 공개하고 활동을 시작했다. '스키비디'는 하우스로 시작해 힙합으로 이어지는 다채로운 구성이 돋보이며, 장르를 넘나드는 전개와 '우리만의 새 길을 만들어'라는 메시지가 어우러진 유쾌한 곡이다.
<뉴스1>
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