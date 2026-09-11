변우석, 130억 원 전액 현금으로 '한남더힐' 샀다…BTS 진·소지섭과 이웃

모델 출신 배우 변우석이 서울 한남동 고급 아파트 한남더힐을 130억 원 전액 현금으로 매입한 것으로 전해졌다.

10일 한국경제TV에 따르면 변우석은 지난 5월 서울 용산구 한남더힐 한 가구를 샀다. 최근 잔금을 치르고 소유권을 이전했다. 등기부 등본상 별도의 근저당권이 설정되지 않아 전액 현금 매입한 것으로 추정된다.

변우석. 뉴스1

한남더힐은 지난 2011년 옛 단국대 부지에 지어진 600가구 규모의 고급 아파트 단지다. 정재계 인사를 비롯 배우 방탄소년단(BTS) 진과 RM, 지민, 배우 소지섭, 김희애, 한효주, 이승철 등 다수의 연예인이 거주했거나 살고 있다.

한편 변우석은 1991년생으로 2010년 모델로 데뷔, 2016년 tvN 드라마 '디어 마이 프렌즈'로 배우 활동을 시작했다. 이후 tvN '검색어를 입력하세요'(2019), JTBC '조선혼담공작소 꽃파당'(2019), tvN '청춘기록'(2020), JTBC '힘쎈여자 강남순'(2023) 등의 작품에 출연헀으며 2024년 드라마 '선재 업고 튀어'의 주인공 류선재 역으로 일약 스타덤에 올랐다.

<뉴스1>

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