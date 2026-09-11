전국 가끔 구름…일교차 최대 15도 [오늘날씨]

금요일인 11일은 전국이 가끔 구름이 많은 가운데 내륙을 중심으로 일교차가 크니 건강관리에 유의해야겠다.

청명한 가을 날씨를 보인 지난 7일 서울 광화문광장에서 바라본 하늘이 푸르다. 연합뉴스

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 13.9도, 인천 15.7도, 수원 13.1도, 춘천 12.5도, 강릉 14.9도, 청주 16.1도, 대전 15.7도, 전주 17.2도, 광주 20.2도, 제주 22.8도, 대구 18.7도, 부산 20.7도, 울산 19.3도, 창원 19.9도 등이다.

낮 기온은 서울 28도, 인천 26도, 수원 27도, 춘천 26도, 강릉 25도, 대전 26도, 청주 26도, 광주 29도, 전주 27도, 부산 28도, 울산 26도, 대구 28도, 제주 26도 등으로 예상된다.

당분간 기온은 평년(최저 15~21도 최고 24~28도)과 비슷하겠다.

오전까지 강원 내륙·산지에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가, 경기 북부·남동부와 충청권 내륙·전북 동부에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 ‘좋음’으로 예상된다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해 앞바다에서 0.5~1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5~2.0m, 서해 0.5~1.5m, 남해 1.0~2.5m로 예상된다.

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