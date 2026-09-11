이상일 용인시장, 방한 동티모르 학생단 접견…“세계 최대 반도체 도시”

이상일 경기 용인시장이 한국을 찾은 동티모르 청소년들을 시청으로 초대해 세계 최대 반도체 메가 클러스터로 도약하는 용인의 미래 비전을 안내했다.

이상일 용인시장이 10일 시청 영상회의실에서 방한한 동티모르의 성 베드로·성 바오로 가톨릭 중등학교 학생들에게 반도체 프로젝트에 대해 설명하고 있다. 용인시 제공

10일 용인시에 따르면 이 시장은 이날 오후 시청 영상회의실에서 방한한 동티모르 성 베드로·성 바오로 가톨릭 중등학교 학생단 및 교직원 10여명을 접견했다. 이날 환담에는 방문단을 이끈 상현동성당 서북원 베드로 신부 등 성직자들이 함께했다.

이 시장은 참석자들과 준비한 기념품을 교환한 뒤 인구 111만명의 대도시로 성장한 용인의 위상과 대한민국 첨단 산업의 발자취를 설명했다.

그는 “용인은 43년 전 대한민국 반도체 산업이 처음 시작된 본거지이자 전국에서 여덟 번째로 큰 대도시”라며 도시의 역사와 잠재력을 부각했다.

특히 삼성전자와 SK하이닉스가 참여하는 대규모 반도체 프로젝트를 거론하며 글로벌 산업 지형을 알기 쉽게 요약했다. 이어 “인공지능(AI) 시대를 뒷받침하는 핵심 기반이 메모리 반도체이며, 두 기업이 글로벌 시장 점유율 70%를 차지하고 있다. 이러한 대규모 프로젝트를 발판 삼아 용인은 대한민국의 미래를 선도하는 세계적 첨단도시로 도약할 것”이라고 덧붙였다.

이상일 용인시장이 10일 시청 영상회의실에서 성 베드로·성 바오로 가톨릭 중등학교 학생, 신부·수녀들과 기념촬영을 하고 있다. 용인시 제공

이 시장은 “현재 진행 중인 초대형 투자가 완성되면 용인은 단일 도시 기준으로 세계 최대 규모의 반도체 생태계를 구축하게 된다”고 강조했다.

이날 용인시청과 시의회를 방문해 지방자치단체의 행정 및 의정 현장을 견학한 동티모르 학생단은 에버랜드와 한국민속촌을 둘러보며 다채로운 체험을 즐겼다.

학생단은 14일까지 용인을 비롯해 서울과 인천, 수원, 안동 등을 순회하며 한국의 전통과 현대를 아우르는 문화 체험을 이어간다.

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