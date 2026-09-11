국회사무처, 이진숙 주최 집회에 “5·18 왜곡 유감…재발 방지책 강구”

국회사무처는 10일 국민의힘 이진숙 의원이 국회 본관 앞 계단에서 주최한 행사와 관련해 “5·18에 대한 역사 왜곡과 명예훼손이 반복되고, 국회가 극단적 혐오와 갈등의 공간으로 변질된 것에 대해 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다.

사무처는 이날 입장문을 내고 “국회 본청 앞 이 의원이 참석한 행사에서 5·18 민주화운동에 대한 왜곡·폄훼 주장이 다시 제기되고, 이재명 대통령 영정사진까지 등장했다”며 이같이 밝혔다.

이진숙 국민의힘 의원이 10일 서울 여의도 국회 본관 앞 계단에서 열린 '국민이 심판한다' 국민대회에서 발언하고 있다. 뉴시스

사무처는 “국회는 국민의 대표가 대화와 토론을 통해 뜻을 모으는 공간인 만큼, 국회 경내에서 이루어지는 행사 역시 국민의 눈높이와 국회의 품격을 함께 고려해야 한다”며 “앞으로 이와 같은 일이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 강구하겠다”고 밝혔다.

앞서 이날 오후 국회 본청 앞 계단에서는 이 의원 주최로 ‘국민이 심판한다! 국민대회’가 열렸다. 행사에서는 5·18 민주화운동에 북한이 개입했다는 취지의 주장과 부정선거 구호 등이 나왔다. 이 의원은 여권이 5·18을 성역화하고 있다고 주장하며 5·18 유공자 전체 명단 공개를 요구했다.

더불어민주당은 “민의의 전당을 저급한 정쟁의 장으로 만들었다”며 이 의원의 사퇴를 촉구했다. 이주희 원내대변인은 논평에서 “5·18 폄훼 세력을 국회에 끌어들인 것도 모자라 이재명 대통령 영정사진까지 들고 나오는 이진숙 의원은 제정신인가”라며 “상식과 금도를 넘어선 행위를 용인한 이진숙 의원은 당장 국민 앞에 사죄하라”고 밝혔다.

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