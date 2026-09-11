"새엄마만 50명 소개"…김도향, 부친 외도로 얼룩진 유년 고백

'CM송 대부'로 통하는 가수 겸 작곡가 김도향이 부친의 잦은 외도로 고통받았던 유년 시절을 털어놓으며 눈물을 흘렸다.

김도향은 10일 방송된 MBN 교양 예능물 '특종세상'에서 부친으로 인한 마음의 상처와 이로 인해 명상을 시작하게 된 배경을 밝혔다.

그는 "어렸을 때부터 가정환경 탓에 화가 많았다"며 "아버지는 교육계에 종사하며 학원 사업으로 큰돈을 벌었지만 집에 들어오지 않았다"고 회상했다. 이어 부친이 여러 여성을 어머니라며 소개해 준 인원만 50여 명에 달했다고 전하며 "밤마다 홀로 눈물 흘리던 어머니를 지켜보며 괴로웠다"고 털어놨다.

가수로 자리 잡은 이후에도 부친과의 갈등은 이어졌다. 김도향은 "성공한 뒤 아버지가 '나 장가보내 줄래?'라고 묻는 모습에 큰 충격을 받아 인연을 끊었다"고 고백했다.

이날 부모의 묘소를 찾은 그는 "헤어지고 나니 부모와 자식 간에 좋고 나빴던 감정은 의미가 없고 그리움만 가득 차오른다"며 회한의 눈물을 보였다.

김도향은 1970년 포크 듀오 '투코리언즈'로 데뷔해 4000여 곡의 CM송을 작업하며 음악 인생을 이어왔다.

<뉴시스>

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