한동훈 기자회견 끼어든 ‘총리실 직원’…“즉흥적 질의, 총리 지시 아냐”

국무총리실 소속 직원이 10일 무소속 한동훈 의원에게 신분을 감춘 채 질문한 사실이 드러나 논란이 일고 있는 가운데, 총리실이 “신분을 밝히지 않은 채 질문한 것은 공직자로서 적절하지 않은 처신”이라며 엄중 경고 조치했다고 밝혔다.
총리실은 이날 오후 보도자료를 내고 “A과장은 누구나 접근할 수 있는 공개된 장소인 국회 로텐더홀에서 진행 중이던 기자회견 현장을 동료와 함께 우연히 지나치다 즉흥적으로 궁금했던 점을 질의한 것”이라고 밝혔다.
앞서 한 의원은 이날 대정부질문에 앞서 국회 로텐더홀에서 김승원 법무부 장관 후보자의 신약 임상시험 승인 청탁 의혹과 관련한 기자회견을 열었다. 회견 도중 한 참석자가 한 의원에게 “페이스북에 총리께서 수사지휘를 했다고 올리셨던데 무슨 취지이신가”라고 물었고, 한 의원이 소속을 묻자 ‘일반인’이라고 답했다. 이후 한 의원은 사회관계망서비스(SNS)에 해당 참석자가 총리실 소속 이모 과장이라고 밝히며 “기자인 척하다가 일반인이라고 거짓말한 것”이라고 주장했다.
이에 대해 총리실은 “이유 여하를 막론하고 현직 공직자가 국회의원 기자회견에 신분을 밝히지 않은 채 질문한 것은 공직자로서 적절하지 않은 처신”이라며 “이에 대해서는 엄중 경고했음을 알려드린다”고 밝혔다. 다만 총리실은 “한 의원 측에서 주장하는 의원 사찰이나 총리의 지시는 전혀 사실이 아니다”라고 강조했다.
한 의원은 이날 대정부질문에서 한성숙 국무총리와 해당 사건을 두고 거친 설전을 주고받았다. 한 의원이 “저분 아십니까”라고 묻자 한 총리는 “네, 총리실 직원입니다”라고 답했고, 한 의원은 “총리실이 야당 국회의원 사찰합니까”라고 지적했다. 이에 한 총리는 “그건 굉장히 적절치 않은 말씀이신 것”이라며 “상황은 파악해 보겠다”고 답했다.
한 의원은 본회의를 마친 뒤 재차 SNS에 “이건 윗선 지시 없이 과장 단독으로 할 수 있는 일이 아니고, 현장에 다른 직원도 함께 있었다”며 “한 총리는 해당 과장을 엄중 징계하고 본인도 책임을 져야 한다”고 비판했다.
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