국내 최정상 프로당구 최강팀은?… PBA 팀리그 투어 포항 개막

전 경기 무료 관람, SBS스포츠 등 생중계
국내 정상급 프로 당구 선수들이 펼치는 수준 높은 경기를 직접 만나볼 수 있는 '프로당구협회(PBA) 투어 팀 리그 포항'이 10일 개막했다.
10일 포항시와 PBA에 따르면 18일까지 9일간 포항체육관에서 열리는 프로당구협회 투어 팀 리그 포항에 하림, 우리금융캐피탈, 웰컴저축은행, NH농협카드 등 총 10개팀이 참가해 45경기를 치르며 매일 5경기씩 치열한 팀 리그 승부를 펼친다.
모든 경기는 무료로 관람할 수 있다. SBS 스포츠, 빌리어즈 TV, ENA 스포츠 등을 통해 생중계 한다.
이날 열린 개막식에 배용수 부시장과 김철수 시의회 의장, 이재한 시체육회장, 장상진 PBA 부총재 등 주요 내빈과 선수단, 관계자, 시민들이 참석해 성공적인 대회 개최를 기원했다.
특히 개막에 앞서 진행된 원 포인트 레슨에 흥해공고 학생 4명, 시 평생교육원 시니어 당구클럽 회원 3명, 포항시 장애인 당구협회 회원 3명 등 총 10명이 참여해 프로 선수에게 직접 당구를 배웠다.
참가자들은 세대와 장애의 구분 없이 프로 선수의 경기 노하우를 배우고 함께 소통하며 프로 당구를 체험했다.
대회 기간에 시민들이 선수들을 가까이에서 만날 수 있는 다양한 이벤트도 이어진다.
12일 휴온스 최성원·서한솔과 하림 김영원·정보윤이 참여하는 팬 사인회가 열린다. 13일에 웰컴저축은행 다니엘 산체스·최혜미와 NH농협카드 조재호·정수빈이 팬들과 만난다.
또 12~13일 관람객이 직접 참여하는 '초구 풀이' 이벤트도 진행한다. 경기 중 휴식 시간에 장내 아나운서의 안내로 참가자를 모집하며 선정된 시민에게 선수 사인공 등 기념품을 나눠 준다.
원 포인트 레슨도 12일 한차례 더 진행한다. 이날은 현장 접수를 통해 시민 10명을 모집해 프로 선수에게 직접 당구를 배울 기회를 제공한다.
박용선 포항시장은 "이번 대회는 국내 정상급 프로당구 선수들의 수준 높은 경기를 시민들이 직접 관람할 수 있을 뿐만 아니라 시민들이 선수들과 함께할 수 있는 참여형 프로그램도 마련했다"며 "남은 경기와 이벤트에도 많은 시민들이 경기장을 찾아 프로당구의 재미를 함께 즐겨주시길 바란다"고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지