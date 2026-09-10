국내 최정상 프로당구 최강팀은?… PBA 팀리그 투어 포항 개막

국내 정상급 프로 당구 선수들이 펼치는 수준 높은 경기를 직접 만나볼 수 있는 '프로당구협회(PBA) 투어 팀 리그 포항'이 10일 개막했다.

10일 포항시와 PBA에 따르면 18일까지 9일간 포항체육관에서 열리는 프로당구협회 투어 팀 리그 포항에 하림, 우리금융캐피탈, 웰컴저축은행, NH농협카드 등 총 10개팀이 참가해 45경기를 치르며 매일 5경기씩 치열한 팀 리그 승부를 펼친다.

10일 포항체육관에서 프로당구협회 투어(PBA TOUR) 팀 리그 포항'이 개막했다. 사진은 개막식에서 참석자들이 기념 촬영하는 모습. 포항시 제공

모든 경기는 무료로 관람할 수 있다. SBS 스포츠, 빌리어즈 TV, ENA 스포츠 등을 통해 생중계 한다.

이날 열린 개막식에 배용수 부시장과 김철수 시의회 의장, 이재한 시체육회장, 장상진 PBA 부총재 등 주요 내빈과 선수단, 관계자, 시민들이 참석해 성공적인 대회 개최를 기원했다.

특히 개막에 앞서 진행된 원 포인트 레슨에 흥해공고 학생 4명, 시 평생교육원 시니어 당구클럽 회원 3명, 포항시 장애인 당구협회 회원 3명 등 총 10명이 참여해 프로 선수에게 직접 당구를 배웠다.

10일 열린 PBA 팀리그 포항시 투어 개막식에서 김철수 포항시의회 의장(왼쪽)과 배용수 포항시 부시장(오른쪽)이 시구를 하고 있다.

참가자들은 세대와 장애의 구분 없이 프로 선수의 경기 노하우를 배우고 함께 소통하며 프로 당구를 체험했다.

대회 기간에 시민들이 선수들을 가까이에서 만날 수 있는 다양한 이벤트도 이어진다.

12일 휴온스 최성원·서한솔과 하림 김영원·정보윤이 참여하는 팬 사인회가 열린다. 13일에 웰컴저축은행 다니엘 산체스·최혜미와 NH농협카드 조재호·정수빈이 팬들과 만난다.

또 12~13일 관람객이 직접 참여하는 '초구 풀이' 이벤트도 진행한다. 경기 중 휴식 시간에 장내 아나운서의 안내로 참가자를 모집하며 선정된 시민에게 선수 사인공 등 기념품을 나눠 준다.

원 포인트 레슨도 12일 한차례 더 진행한다. 이날은 현장 접수를 통해 시민 10명을 모집해 프로 선수에게 직접 당구를 배울 기회를 제공한다.

박용선 포항시장은 "이번 대회는 국내 정상급 프로당구 선수들의 수준 높은 경기를 시민들이 직접 관람할 수 있을 뿐만 아니라 시민들이 선수들과 함께할 수 있는 참여형 프로그램도 마련했다"며 "남은 경기와 이벤트에도 많은 시민들이 경기장을 찾아 프로당구의 재미를 함께 즐겨주시길 바란다"고 말했다.

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