베일 벗는 기아 대형 전기밴 ‘PV7’

기아의 대형 전동화 목적기반차량(PBV) ‘더 기아 PV7’이 독일 하노버에서 열리는 세계 최대 상용차 박람회에서 처음 공개된다. 기아는 ‘PV5’의 흥행에 이어 두 번째 PBV 모델인 PV7을 유럽 시장에 선보이며 현지 전동화 모빌리티 시장 내 영향력을 더욱 강화한다는 구상이다.



기아는 14일(현지시간) 독일 하노버에서 개막하는 ‘IAA 트랜스포테이션 2026’에서 1531㎡ 규모의 전시 부스를 마련하고 PV7 라인업 3대와 PV5 라인업 7대를 전시한다고 10일 밝혔다. 이 자리에서 기아는 고객의 사업과 생활방식에 맞춘 모빌리티 솔루션으로서 PBV 비전을 발표할 계획이다.

더 기아 PV7 티저 이미지. 기아 제공

‘IAA 트랜스포테이션 2024’를 통해 유럽 PBV 시장 진출을 선언했던 기아는 2회 연속 참가하며 상용 전동화 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 방침이다. 지난해 말 유럽에 출시된 PV5는 올해 상반기에만 1만3603대가 팔리며 유럽 C-세그먼트 전기 밴(eCVAN) 시장 점유율 1위(30.4%)를 차지했다. 출시 1년이 채 되지 않은 시점에서 시장의 주도권을 빠르게 확립했다는 평가다.



PV5의 흥행 비결로는 패신저, 카고, 섀시캡 등 다채로운 라인업을 통해 개인 고객과 기업의 다양한 수요를 적재적소에 공략한 점이 꼽힌다. 현대차그룹의 전기차 전용 플랫폼 ‘E-GMP’의 기술력을 바탕으로 PBV 맞춤형으로 개발된 전용 플랫폼 ‘E-GMP.S’가 상품성을 뒷받침했다. 기아는 PV5 개발 초기부터 개인 고객은 물론 고객사 및 특장 협력업체들과 긴밀히 협력해 실제 사용자의 요구 사항을 차량과 솔루션에 적극 반영했다. 그 결과 PV5는 한국 브랜드 최초로 자동차 업계의 세계 최고 권위의 상인 ‘2026 세계 올해의 밴(IVOTY)’을 수상하는 등 글로벌 시장에서 기술력을 인정받았다.



기아는 PV5의 성공을 발판 삼아 내년에는 PV7을 현지에 정식 출시하고 상용차 시장의 전동화 트렌드를 계속 주도해 나갈 계획이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지