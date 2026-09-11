K방산 크로아티아로!… 한화, 천무 18대 수출

방위사업청은 10일(현지시간) 크로아티아 자그레브에서 한화에어로스페이스와 크로아티아 국방부 간 천무 다연장로켓(사진) 18대에 대한 수출계약이 체결됐다고 밝혔다. 수주액 기준으로는 6400억원(4억1000만유로) 규모다. 크로아티아는 기존의 노후한 소련 다연장로켓 체계를 천무로 대체해 포병 화력을 대폭 강화할 예정이다.



계약식은 안드레이 플렌코비치 크로아티아 총리 주관으로 열렸으며, 안규백 국방부 장관과 이용철 방위사업청장이 참석했다. 이 청장은 “이번 크로아티아 천무 계약은 양국 방산협력의 출발점이자 협력을 본격화하는 중요한 계기”라고 말했다.



이번 계약은 한국과 크로아티아 간 최초의 대규모 방산협력이다. 크로아티아와의 계약으로 유럽에서 천무를 쓰는 국가는 폴란드, 노르웨이, 에스토니아에 이어 4개국으로 늘어났다. 천무는 한반도 유사시 북한의 방사포와 장사정포에 대응해 우리 군이 수행하는 대화력전의 핵심 전력이다. 최대사거리 80㎞이며 고폭유도탄과 분산유도탄 발사가 가능하다.

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