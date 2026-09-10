연합정치 상징 카드가 부메랑으로… 청문 정국 부담 작용 [개각 후폭풍]

이재명 대통령이 진보 진영과의 연합정치를 상징하며 꺼내든 ‘용혜인 카드’가 2기 개각 인사의 최대 부담이 되고있다. 지명 당시부터 비례대표 의원직 겸직 문제가 예고됐지만 이후 배우자의 당직·급여, 특별당비, 당 운영을 둘러싼 의혹까지 잇따라 불거졌다. 여당 내부에서조차 거취 결단을 요구하는 상황이 됐지만 용혜인 성평등가족부 장관 후보자는 10일 기자회견에서도 이를 정리하지 않았다. 파격 발탁을 통해 외연을 넓히려던 이 대통령의 인선이 오히려 청문 정국의 부담으로 돌아오는 모양새다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 10일 서울 여의도 국회 소통관에서 입장 발표 기자회견 마친 뒤 기자들의 질문에 답하고 있다. 허정호 선임기자

용 후보자 발탁에는 민주당 밖 진보·개혁 세력까지 국정 운영에 참여시키겠다는 연합정치 구상이 깔려 있었다. 기본소득당을 창당해 두 차례 비례대표로 당선된 젊은 여성 정치인을 성평등가족부 수장으로 기용한다는 상징성도 컸다. 민주당 인사를 다시 기용하는 대신 소수정당 인사를 내각에 참여시킴으로써 범여권의 외연을 넓힐 수 있다는 기대가 반영된 인선으로 받아들여졌다.



하지만 지명 직후부터 장관직을 맡으면서 비례대표 의원직까지 유지하는 것이 적절하냐는 문제가 따라붙었다. 여기에는 기본소득당의 원내 지위가 직접 걸려 있다. 용 후보자가 의원직을 사퇴하면 기본소득당은 원내 의석을 잃게 된다. 결국 용 후보자의 선택은 개인의 거취에 그치지 않고 자신이 만들고 키운 정당의 존립 문제와 맞물려 있다. 이재명정부의 국무위원으로 참여하면서 의원직과 소속 정당의 원내 기반도 함께 유지하려는 구조가 된 것이다.



기본소득당도 이 같은 사정을 공개적으로 설명하고 있다. 오준호 대표는 “본인 욕심만 생각했다면 오히려 의원직 사퇴가 쉬울 수도 있다”며 “본인을 키워준 당에 대한 책임 때문에 욕심대로 할 수 없는 부분”이라고 말했다. 용 후보자가 쉽게 의원직을 내려놓지 못하는 배경에 당의 이해관계가 있음을 인정한 셈이다.

청와대 본관과 대정원 모습. 연합뉴스

이런 사정이 청와대와 민주당이 져야 할 정치적 부담을 덜어주지는 못한다. 장관 후보자는 대통령이 지명하고 여당이 청문 과정에서 엄호해야 한다. 더욱이 용 후보자는 민주당 소속도 아닌 만큼 민주당 입장에서는 자당 의원이 아닌 후보자의 거취 문제와 각종 의혹까지 방어해야 하는 상황이다. 연합정치의 상징성을 위해 선택한 인사가 정작 민주당 내부에서 “하나를 선택해야 한다”는 공개 요구를 불러온 것도 부담스러운 대목이다.



성평등가족위원회 소속 민주당 의원은 “용 후보자가 설명한 내용이 청문회에서도 소명될 수 있도록 충실히 준비할 계획”이라면서도 “오늘 대승적인 결단을 내려줄 것으로 기대했다가 아쉬운 마음도 있다”고 말했다. 청문회까지는 지켜보겠다는 기존 기류와 별개로 여당 안에서 후보자가 스스로 정치적 부담을 덜어줘야 한다는 인식이 드러난 것이다. 김승원 법무부 장관 후보자를 둘러싼 의혹까지 겹친 상황에서 용 후보자 논란이 장기화하면 이 대통령의 2기 개각 전체가 인사 검증 공방에 묶일 수 있다는 점도 여권에는 부담이다. 청문회가 늦어질수록 후보자의 거취를 둘러싼 정치적 비용을 정부·여당이 함께 떠안는 기간도 길어진다.

용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 남편 박기홍 기본소득당 최고위원. 뉴시스

배우자와 당 운영을 둘러싼 의혹도 인선 부담을 키우고 있다. 용 후보자의 배우자인 박기홍 기본소득당 최고위원은 사무총장 등 핵심 당직을 맡으며 5년간 약 1억2300만원의 급여를 받은 것으로 알려졌다. 용 후보자가 수년간 납부한 특별당비와 배우자 급여가 맞물리면서 야권에서는 당을 사실상 가족 중심으로 운영한 것 아니냐는 공세를 펴고 있다. 용 후보자 측은 당직 인선과 급여 지급 모두 당내 절차를 거쳤고 특별당비와 배우자 급여는 별개라고 반박하고 있다.



논란은 당비 문제에만 그치지 않는다. 야권에서는 기본소득정책연구소 사무실 임차료 지급과 용 후보자가 당에 빌려준 3000만원을 상환하는 과정에 국고보조금이 쓰였는지도 문제 삼고 있다. 과거 비공개 정파 활동과 당 운영에 특정 인사들이 관여했다는 의혹까지 더해지면서 검증 범위가 후보자 개인의 자질에서 기본소득당 운영 전반으로 넓어진 상태다.



관련 의혹은 경찰 수사 단계로도 넘어갔다. 서울 영등포경찰서는 이날 용 후보자를 정치자금법 위반 혐의로 고발한 이종배 전 서울시의원을 불러 고발인 조사를 진행했다. 용 후보자 관련 의혹을 둘러싼 첫 관련자 조사다. 이 전 시의원은 용 후보자가 기본소득당에 낸 특별당비 일부가 배우자 급여 등으로 돌아간 정황이 의심된다며 수사를 요청했다.

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