정신건강 입원 학생 돕는 ‘다숨교실’ 문 활짝

정신건강 문제로 입원 치료를 받는 학생의 학업과 학교 복귀를 지원하는 병원학교가 고려대 안암병원에서 처음으로 문을 열었다.

한화손해보험은 고려대 안암병원, 서울시교육청과 함께 병원학교 ‘다숨교실’에 대한 통합지원에 나섰다고 10일 밝혔다. 이달 3일부터 본격 운영된 다숨교실은 정신건강 문제로 입원해 학교 출석이 어려운 소아·청소년 환자에게 치료와 교육을 통합 제공하는 병원학교다. 학생들은 입원 중에도 국어, 영어, 수학 등 교과 수업을 받으며 학업 단절을 예방할 수 있다.

배주영 한화손보 브랜드마케팅팀 상무(왼쪽 세번째)와 이성우 고대안암병원 진료부원장(〃 네번째), 김수진 다숨교실 병원학교장(〃 여섯번째) 등이 지난 3일 고려대 안암병원에서 진행된 ‘다숨교실’ 개교식에서 기념촬영을 하고 있다. 한화손해보험 제공

한화손보는 다숨교실 운영을 후원하며 간병에 지친 보호자를 위한 ‘보호자 웰니스 프로그램’을 중점 지원한다. 마음건강 선별검사와 맞춤형 심리 상담, 부모 교육 등을 제공해 환아와 가족의 심리적 안정을 돕는다.

학생들을 위한 음악, 스포츠 활동과 전문 심리상담 등 정서 프로그램도 무료로 제공된다. 서울시교육청은 다숨교실 참여 학생에게 정신과 상담 및 치료비를 별도 지원해 경제적 부담을 덜어줄 계획이다. 퇴원을 앞둔 학생에게는 전문 의료사회복지사가 학교 복귀 상담을 진행해 원활한 일상 적응을 돕는다.

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