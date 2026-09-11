3085안타 ‘日 프로야구 전설’ 하늘구장 오르다 [고인을 기리며]

일본프로야구 통산 최다안타 기록을 가진 야구인 장훈(일본명 하리모토 이사오)이 별세했다. 향년 86세.



일본프로야구 전현직 선수들로 구성된 명구회는 10일 “장훈 해설위원이 9일 오전 일본 도쿄도 내 병원에서 세상을 떠났다”고 전했다. 1940년 일본 히로시마에서 태어난 재일교포 2세 장훈 위원은 1959년부터 1981년까지 일본프로야구에서 맹활약했다. 장훈은 일본프로야구 사상 처음으로 통산 3000안타를 넘어섰고, 은퇴한 지 45년이 지난 현재까지도 3085안타로 역대 1위를 지키고 있다. 2752경기에서 통산 타율 0.319, 504홈런, 1676타점을 기록했다.

재일교포인 일본프로야구의 영웅 장훈(일본명 하리모토 이사오) 해설위원이 별세했다. 2018년 서울에서 열린 소장품 기증식 당시 모습. 연합뉴스

경남 창녕 출신으로 일본으로 건너간 부모 사이에서 태어난 고인은 4살 때 모닥불에 화상을 입었다. 그 여파로 오른손 엄지와 검지는 심하게 구부러지고 약지와 새끼손가락이 달라붙었다. 5살 때는 히로시마 원자폭탄 투하를 겪었고 이때 여섯 살 위 누나를 잃었다. 이후 아버지마저 여읜 장훈은 학창 시절 한국인을 차별하는 일본 학생들에게 주먹으로 맞서는 등 방황했지만 뛰어난 야구 실력으로 인정받았다.



오른손 장애가 생기자 왼손 타자가 됐지만 타격할 때 방망이를 휘두르려면 오른손으로 끝까지 밀어줘야 하기에 쉽지 않은 일이다. 장훈은 노력으로 이를 극복하며 1959년 도에이 플라이어스(현 닛폰햄 파이터스)에서 프로에 데뷔해 신인왕을 차지했다.



프로 입단 당시 장훈이 일본프로야구 규정을 바꾼 일 또한 잘 알려진 일화다. 도에이 구단은 팀당 외국인선수를 2명으로 제한하던 당시 규정에 따라 장훈에게 일본 귀화를 권유했다. 그러나 “조국을 팔면서까지 야구할 필요 없다”던 어머니의 강력한 반대로 장훈은 한국 국적 보유로 맞섰다. 결국 일본야구기구(NPB)는 일본에서 태어나 자란 선수는 외국인 선수 규정에서 제외한다는 ‘예외규정’을 신설해 장훈의 프로행을 승인했다. 이후 적지 않은 재일동포 선수들이 한국인의 자존심을 유지하며 일본프로야구를 누비게 됐다.



닛타쿠·닛폰햄, 요미우리, 롯데 등에서 23시즌을 뛴 장훈은 ‘안타 제조기’라는 별명과 함께 타격왕을 7차례 차지했고 1962년에는 퍼시픽리그 최우수선수(MVP)에 올랐다. 20시즌 연속 100안타 이상을 쳤고 그중 9번은 한 시즌에 150안타 이상을 때렸다. 9년 연속 타율 3할 이상을 기록해 일본프로야구 이 부문 기록을 보유 중이다. 발도 빨라 도루도 319개나 남겼다. 타율 3할과 500홈런, 300도루를 모두 달성한 일본프로야구 유일한 타자다.



키 181㎝, 몸무게 85㎏으로 우람한 체격에서 뿜어나오는 안타, 장타로 장훈은 딱히 번트를 댈 필요가 없어 통산 4개의 희생번트만 댔다. 요미우리 자이언츠 시절엔 일본의 야구 영웅 나가시마 시게오 감독의 스퀴즈 번트 사인을 무시하고 안타를 쳐 경기 후 나가시마 감독에게 한 소리를 듣기도 했다. 1970년 타율 0.3834로 일본프로야구 한 시즌 최고 타율 기록을 세울 당시 장훈은 희생번트가 아닌 자신이 살기 위해 대는 세이프티 번트로 안타를 쳤다. 당시 ‘비겁하다’는 비판에 장훈은 훗날 “도리어 세이프티 번트를 자주 대지 않아 타율 4할을 못 친 게 아쉽다”고 술회했다. 1990년에는 일본 야구전당에 헌액됐다. 은퇴 뒤에는 일본 국적으로 귀화했다.



고인은 한국프로야구 및 한국 스포츠계와도 활발하게 교류했다. 한국프로야구가 출범한 1982년부터 2005년까지 한국야구위원회(KBO) 총재 특별보좌로 활동했으며 2007년엔 한국 국민훈장 무궁화장을 받았다. 장훈은 지난달 세상을 떠난 고(故) 백인천 전 감독의 일본프로야구 진출도 도왔다.

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