‘최소한의 합리성’ 무시… 美 ‘더 내라’ 압박에 투자협상 난항

지난해 한·미 관세협상을 통해 합의된 한국의 대미 투자 사업이 가시화하고 있는 가운데 미국 정부가 다소 무리한 요구를 하면서 양국 협상이 난항을 겪는 것으로 알려졌다. 미국 측이 합의 내용에서 벗어난 데다 우리 정부가 수용하기 힘든 투자 방안들을 잇달아 내놓은 탓이란 관측이 제기된다. 김정관 산업통상부 장관이 이재명 대통령의 프랑스 국빈 방문 동행 일정을 마치자마자 곧장 미국으로 간 것도 최대한 미국을 설득해 원만한 대미 투자 합의를 끌어내기 위한 행보로 풀이된다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 6월 16일(현지시간) 프랑스 에비앙레뱅에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의 공식 만찬에서 기념 촬영을 하고 있다. 이재명 대통령 X 캡처

대미 투자 협상 상황을 잘 아는 정부 측 관계자는 10일 세계일보와의 통화에서 “미국 측이 거칠게 협상을 진행하고 있다고 들었다. ‘트럼프 스타일’이 그런 편”이라며 “우리 측 담당자들이 협상 과정에서 힘든 상황인 것으로 알고 있다”고 말했다.



이 관계자는 “정부가 애초에 강조했던 것처럼 ‘최소한의 합리성’을 놓고 미국과 협상을 벌이는 중이고, 텍사스주 가스복합화력발전소 참여는 확정된 수순”이라고 덧붙였다.



대미 투자 1호 프로젝트로 미국 텍사스주 엔시날 가스복합화력발전소 건설이 사실상 확정됐다는 것인데, 이 과정에서도 미국 측이 억지를 부려 투자금액이 대폭 인상된 것으로 알려졌다. 앞서 1호 프로젝트 투자 규모가 198억달러가량으로 예상됐으나 미국 측이 추가 비용과 함께 투자 규모를 25% 이상 확대해달라고 요청했다는 얘기가 돌았다. 우리 정부가 무리한 요구라며 난색을 보였음에도 미국이 계속 고집하면서 223억달러 수준에서 절충점을 찾았다고 한다.

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미국 측 요구에 따라 2호·3호 프로젝트로 거론되는 대형 원전 8기 건설(1200억달러)과 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업(670억달러) 프로젝트까지 합치면 지난해 양국이 합의한 전략적 투자재원 한도를 넘어서게 된다. 한국은 지난해 미국이 관세를 25%에서 15%로 낮추는 조건으로 조선 분야(1500억달러)와 전략적 투자(2000억달러)를 포함해 총 3500억달러 규모의 대미 투자를 하기로 약속했다. 특히, 알래스카 LNG사업의 경우 수익성 확보가 불투명해 대미 투자의 주요 원칙인 ‘상업적 합리성’을 담보하기 어렵다는 평가가 적지 않지만 도널드 트럼프 미국 대통령의 추진 의지가 워낙 강해 협상 테이블에서 막판 조율 중인 것으로 알려졌다

합의 당시 ‘상업적으로 합리적인 투자’만 하기로 한 약속이 실제 투자 협의 과정에서는 미국 측의 압박과 몽니 탓에 지켜지지 않고 있는 것이다.



지난해 협상 과정에서 우리 정부가 요구했던 투자특수목적법인(SPV) 설립도 미국 측 반대로 다시 논의 중인 것으로 전해졌다. 이 SPV는 1호, 2호, 3호 등 개별 프로젝트마다 설립된 법인에서 나오는 수익을 합쳐 관리하는 것으로 하나의 프로젝트에서 손실이 발생하더라도 다른 이익으로 만회할 수 있는 구조다. 미국은 이 사안에 대해 재논의를 요구한 것으로 전해졌다. 이런 내용의 언론 보도에 산업부는 “대미 투자 수익배분 구조 등은 한·미 간에 협의 중인 사항”이라며 “아직 확정되지 않았다”고 밝혔다.



양측 협상이 매끄럽게 진행되지 않으면서 자칫하다 미국 측이 ‘관세 원복’이란 고강도 압박 카드를 쓸 수도 있다는 우려가 제기된다. 협상이 미국 의도대로 결론 나지 않을 경우 협상 파기를 선언하며 관세를 25%로 되돌릴 가능성도 배제할 수 없다는 것이다. 양국이 지난해 11월 합의한 전략적 투자 양해각서(MOU)에 따르면 한국이 투자자금을 제공하지 않기로 결정하는 경우, 미국은 대통령이 정하는 세율에 따라 한국산 수입품에 관세율을 부과할 수도 있다고 규정되어 있다.



대미 투자 협상 책임자인 김 장관이 이 대통령 순방 일정 종료 후 함께 귀국하지 않고 미국으로 날아간 것도 심상치 않은 협상 분위기와 무관치 않아 보인다. 김 장관은 12일(현지시간)까지 미국에 머무르며 하워드 러트닉 미국 상무장관을 비롯한 정부 관계자를 만나 대미 투자 관련 조율을 이어갈 것으로 예상된다. 정부가 이르면 18일 대미 투자 프로젝트 추진 계획을 발표한 뒤 29∼30일 첫 투자금을 미국에 보낼 계획으로 전해진 만큼 김 장관을 중심으로 미국 현지에서 협상총력전이 펼쳐질 전망이다.

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