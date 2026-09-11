[이코노 브리핑] KB금융, 블룸버그와 해외사업 등 협력 외

KB금융, 블룸버그와 해외사업 등 협력

KB금융그룹이 9일 서울 영등포구 KB국민은행 신관에서 글로벌 금융정보·기술 기업 블룸버그와 ‘전략적 협력 확대를 위한 업무협약’을 체결했다고 10일 밝혔다. 두 회사는 앞으로 자본시장과 자산운용, 글로벌 사업을 중심으로 데이터·기술 분야에서 협력할 예정이다. KB금융은 블룸버그의 금융정보·분석 솔루션을 활용해 트레이딩과 투자 업무 프로세스를 최적화하고, 포트폴리오·리스크 관리 역량을 강화할 계획이다.

신한·하나카드 ‘모두의 AI’ 사업 참여

신한카드와 하나카드는 과학기술정보통신부가 추진하는 ‘모두의 인공지능(AI)’ 사업에 참여해 AI 에이전트와 결제 인프라를 결합한 ‘에이전트 페이’ 서비스 개발에 나선다고 10일 밝혔다. 두 카드사는 SK텔레콤이 구성한 컨소시엄에 금융 파트너로 참여, SK텔레콤의 AI 에이전트 대화창에서 간편 결제가 가능하도록 통합 결제 인프라를 구축할 계획이다.

케이뱅크, 소상공인 ‘안심통장 4호’ 출시

케이뱅크가 서울신용보증재단과 함께 서울시 소상공인 전용 마이너스통장 ‘안심통장 4호’ 신청을 받는다고 10일 밝혔다. 4호는 총 3000억원 규모로 우선 공급된다. 대출 한도는 1인당 최대 2000만원으로, 기존 안심통장 이용 잔액을 포함해 업력·신용점수 등에 따라 한도가 차등 적용된다. 한도 내에서 자유롭게 입·출금할 수 있으며 대출 금리는 연 5.12% 수준이다.

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