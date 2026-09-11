보험 분쟁 1년새 48% 급증…금감원, 14개사 현장 점검

금융당국이 최근 급증하는 보험 분쟁 민원에 대응하기 위해 보험사 현장 점검에 돌입했다.

서울 여의도 금융감독원. 뉴시스

10일 금융권에 따르면 금융감독원은 이달 7일부터 ‘릴레이식 분쟁 현장 신속처리반’을 꾸려 보험사 분쟁 처리 현황을 점검하고 있다. 최근 보험상품 약관 및 보험금 지급기준 개선, 분쟁조정 인력 확충 등에도 불구하고 분쟁이 계속 증가한 데 따른 조치다. 다음달 30일까지 KB손해보험과 DB손해보험을 시작으로 생명보험사 4곳, 손해보험사 10곳을 차례로 살펴본다.



최근 보험 분쟁 접수는 급격히 늘어나고 있다. 상반기에만 1만5436건이 접수돼 지난해 동기 대비 4993건(47.8%) 늘었다. 반면 처리건수는 1만4062건으로 2832건(25.2%) 증가하는 데 그쳤다. 보험금 지급 심사가 강화한 데다 인공지능(AI) 기반의 민원 접수 편의성이 확대한 결과로 풀이된다. 금감원은 보험사들이 자체 수립한 ‘분쟁 민원 관리 전략’의 적정성과 이행 여부를 집중적으로 확인한다는 방침이다.

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