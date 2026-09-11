‘내 휴대폰은 남들과 다르게’…장원영·카리나처럼 ‘폰꾸’ 해볼까 [트렌드]

스마트폰에 자신의 취향을 입히는 ‘폰꾸(폰 꾸미기)’가 일상 속 트렌드로 자리 잡고 있다. 스마트폰이 외출할 때 손에 들고 다니는 시간이 긴 만큼 패션이나 액세서리처럼 자신만의 스타일을 표현하는 수단으로 활용하는 모습이다.

장원영·카리나 인스타그램 갈무리

11일 업계에 따르면 이미 완성된 제품에 장식이나 액세서리를 더해 자신만의 제품으로 만드는 ‘꾸미기 소비’가 스마트폰으로 번지고 있다. 케이스에 스트랩이나 키링을 달거나 스티커를 붙이는 데서 나아가 지갑, 그립, 보호필름 등 기능성 액세서리까지 자신의 취향에 맞춰 선택하는 방식이다.

연예인들의 ‘폰꾸 인증’도 관련 문화를 확산시키는 요인으로 꼽힌다. 블랙핑크 리사는 무라카미 다카시 그래픽 케이스에 하츄핑 그립톡으로 개성을 표현했고, 아이브 장원영은 키티 스티커를 휴대폰 케이스와 카메라 주변에 붙인 모습이 공개돼 관심을 모았다. 에스파 카리나는 짱구 캐릭터가 그려진 Y2K 감성의 폰케이스를 선보인 데 이어 최근에는 깔끔한 화이트톤 케이스를 활용하는 등 다양한 스타일을 연출하고 있다. 가수 지드래곤 역시 스티커와 독특한 디자인의 케이스 등을 활용해 휴대폰을 자신의 취향과 개성을 드러내는 소품으로 활용하고 있다.

‘폰꾸’ 수요가 늘면서 업계도 케이스의 디자인과 색상을 다양화하는 것은 물론 그립·스트랩·폰참 등 주변 액세서리를 선보이고 있다. 케이스티파이는 전날 애플의 아이폰18 시리즈 공개에 맞춰 ‘아이폰18 컬렉션’을 출시했다. 전 세계 1900만개 이상 판매된 ‘임팩트 케이스’를 비롯해 보호력을 강화한 ‘울트라 임팩트 케이스’, 물결 모양 디자인의 ‘리플 케이스’ 등을 선보였다. 리플 케이스에는 바나나·더스티 블루·피그 등 신규 컬러 3종을 추가했다.

장원영 인스타그램 @for_everyoung10

케이스와 함께 스마트폰을 꾸밀 수 있는 다양한 테크 액세서리도 내놨다. 최대 3장까지 수납할 수 있는 리플 지갑을 비롯해 그립 홀더·그립 스탠드·루프 그립, 리본 폰 팔찌와 젤리 폰 팔찌, 액정 보호필름, 렌즈 프로텍터 등이다. 케이스와 다양한 액세서리를 조합해 스마트폰 전체를 취향대로 꾸미려는 수요를 겨냥한 것이다.

패션 브랜드 크록스는 스마트폰 케이스에 신발 장식용 ‘지비츠 참’을 꽂을 수 있도록 한 제품을 선보이며 신발을 꾸미는 ‘신꾸’ 문화를 스마트폰으로 확장했다. 신발에 장식을 더해 개성을 표현하던 방식을 휴대폰 케이스에도 적용한 것이다.

사진 = 크록스

스마트폰뿐 아니라 무선 이어폰도 꾸미기 대상으로 떠오르고 있다. 에어팟 케이스에 키링을 달거나 스티커를 붙이는 방식의 ‘이어폰 꾸미기’가 SNS를 통해 확산하면서다. 엘라고 등 모바일 액세서리 업체는 에어팟 케이스와 키링, 스티커 등을 선보였으며, 질스튜어트 액세서리 등 패션 브랜드도 에어팟 케이스를 출시한 바 있다.

다른 테크 기기로도 꾸미기가 확대되고 있다. 삼성전자의 갤럭시 신제품도 Z세대를 중심으로 확산하는 ‘별다꾸(별걸 다 꾸민다)’ 트렌드와 맞물리며 관련 수요를 끌어들이고 있다. 2024년 출시된 갤럭시 Z 플립6와 지난해 선보인 갤럭시 Z 플립7에 이어 갤럭시 버즈4 시리즈까지 꾸미기 수요의 영향권에 들어오면서 스마트폰을 비롯한 테크 제품 전반으로 개성 표현 문화가 확산하는 모습이다.

업계 관계자는 “스마트폰과 이어폰 등 테크 기기가 일상에서 사용하는 시간이 긴 만큼 기능을 넘어 개인의 취향을 드러내는 패션 아이템으로 자리 잡고 있다”며 “휴대폰 보호 기능에서 출발한 케이스가 디자인과 커스터마이징, 주변 액세서리를 결합한 ‘꾸미기 소비’ 시장으로 확대되고 있다”고 말했다.

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