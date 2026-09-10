방탄소년단 '스윔', 美 빌보드 여름 결산 '글로벌' 2위

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 미국 빌보드가 선정한 올여름 글로벌 최고 히트곡 순위 상위권에 이름을 올렸다.

10일 빌보드가 발표한 '2026 글로벌 송 오브 더 서머'(Global Songs of the Summer)에 따르면, 방탄소년단의 정규 5집 '아리랑'(ARIRANG) 타이틀곡 '스윔'(SWIM)은 '글로벌(미국 제외)' 2위, '글로벌 200' 6위를 각각 기록했다.

방탄소년단. 빅히트 뮤직 제공

해당 순위는 루미네이트가 전 세계 200개 이상 지역의 스트리밍 및 판매량을 취합해 6월6일부터 9월12일까지의 성적을 종합한 결과다. '스윔'은 올여름 집계 기간 '글로벌(미국 제외)'에서 8차례 정상을 밟으며 23주 연속 5위권을 유지했다. '글로벌 200'에서도 4차례 1위를 포함해 19주 연속 톱 10에 머물렀다.

이와 함께 정규 5집 '아리랑'은 최신(9월 12일 자) 빌보드 메인 앨범차트 '빌보드 200'에서 전주 대비 2계단 상승한 29위를 차지, 24주 연속 차트인을 달성했다. '톱 앨범 세일즈'와 '톱 스트리밍 앨범'에서는 각각 25위와 42위에 랭크됐다.

아울러 '스윔' 뮤직비디오는 지난 8일 열린 일본 음악 시상식 '2026 MTV 비디오 뮤직 어워즈 재팬'(MTV VMAJ)에서 '베스트 그룹 비디오/인터내셔널' 부문을 수상했다. 방탄소년단이 이 부문 트로피를 안은 것은 '페이크 러브'(FAKE LOVE), '다이너마이트'(Dynamite), '버터'(Butter)에 이어 네 번째다.

한편 올여름 빌보드 결산 '글로벌 200' 1위는 팝스타 아리아나 그란데의 '헤이트 댓 아이 메이드 유 러브 미'(Hate That I Made You Love Me)가 차지했다. '글로벌(미국 제외)' 정상에는 샤키라와 버나 보이가 부른 '2026 북중미 월드컵' 공식 주제가 '다이 다이'(Dai Dai)가 올랐다.

<뉴시스>

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