'마약 실형' 돈스파이크 "4년 전 과오 반성…경주 감포서 새 시작"

마약류 투약 혐의로 실형을 살고 출소한 작곡가 겸 방송인 돈스파이크가 경주 감포에서 새로운 시작을 준비하고 있다고 밝혔다.

돈스파이크는 10일 자신의 소셜미디어를 통해 "4년 전 제가 저지른 과오를 반성하며, 지나온 삶을 되돌아보는 시간을 가졌다. 같은 잘못을 반복하지 않기 위해 남은 인생을 어떻게 살아갈지 다짐하는 귀한 시간이었다"라고 밝혔다.

돈스파이크. 공동취재

이어 "그러던 중 좋은 분들의 도움으로 경주의 아름다운 바닷가, 감포에서 새로운 시작을 준비 중"이라며 "많은 분들의 기대와 성원에 실망시키지 않도록 최선을 다해 노력하겠다"고 전했다.

앞서 돈스파이크는 지난 9일 바다가 내려다보이는 매장 외벽 사진을 공개했다. 사진에는 '바바코아 바이 돈스파이크(BARBACOA by donspike)'라는 문구가 적혀 있었다. 그는 당시 "거의 다 왔다. 이제 마지막 손질만 조금 남았다(Almost there. Just a few final touches left)"라며 개점을 앞둔 듯한 근황을 전했다.

돈스파이크는 과거에도 바비큐 전문점을 운영하는 등 요식업에 종사했다.

그는 2021년 12월부터 9차례에 걸쳐 약 4500만원 상당의 필로폰을 매수하고 14차례 투약한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다.

1심에서 징역 3년에 집행유예 5년을 선고받았으나, 항소심에서 징역 2년의 실형을 선고받았다. 2023년 9월 대법원에서 형이 확정됐으며 이후 형기를 마치고 출소했다.

<뉴시스>

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