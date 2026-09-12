매일 머리 감는데 왜 비듬이?…의외로 먹는 음식도 살펴봐야

머리를 자주 감고 비듬 전용 샴푸까지 사용하는데도 각질이 계속 떨어져 고민하는 사람들이 있다. 비듬은 단순히 두피를 제대로 씻지 않아서 생기는 것이 아니다. 피지 분비와 두피에 사는 효모균과 면역반응 등 여러 요인이 영향을 미칠 수 있다. 비듬이 계속 생길 때 살펴봐야 할 증상과 식습관, 관리법을 알아봤다.

비듬은 피지 분비와 두피에 사는 효모균, 면역반응 등 여러 요인의 영향을 받을 수 있다. 클립아트코리아

◆ 서구식 식습관 가진 여성, 지루성 피부염 가능성 47% 높아

비듬은 두피의 각질이 과도하게 떨어져 나가면서 생긴다. 특히 비듬과 함께 두피가 붉어지거나 가렵고 기름진 각질까지 생긴다면 지루성 피부염을 의심할 수 있다.

지루성 피부염의 정확한 원인은 아직 밝혀지지 않았다. 피지 분비와 피부에 정상적으로 존재하는 말라세지아 효모균, 면역반응, 유전적·환경적 요인 등이 복합적으로 작용하는 것으로 알려졌다. 피지선이 많은 부위에 주로 발생해 두피뿐 아니라 눈썹이나 콧방울 주변, 귀 뒤쪽 등에도 나타날 수 있다.

2019년 국제학술지 ‘Journal of Investigative Dermatology’에 발표된 연구에 따르면 네덜란드 성인 4379명 가운데 636명(14.5%)이 지루성 피부염을 앓고 있었다. 연구진은 참가자의 식습관을 채소·서구식·과일·고지방 식사 유형으로 나눠 지루성 피부염과의 연관성을 분석했다.

그 결과 과일을 많이 먹는 사람은 지루성 피부염이 있을 가능성이 25% 낮았다. 반면 육류와 가공육, 감자, 술 등을 많이 먹는 서구식 식습관을 가진 여성은 그 가능성이 47% 높았다. 남성에게서는 같은 경향이 나타나지 않았다.

육류와 가공육, 감자 등을 많이 먹는 서구식 식습관을 가진 여성은 지루성 피부염이 있을 가능성이 높은 것으로 나타났다. 클립아트코리아

흔히 기름진 음식을 많이 먹으면 두피의 피지 분비가 늘어 비듬이 심해진다고 생각하기 쉽지만, 고지방 식습관은 지루성 피부염과 뚜렷한 관련이 없었다.

비슷한 결과는 여러 연구를 종합한 분석에서도 확인됐다. 미국 캔자스시티대·콜로라도대·미네소타대 등 공동 연구진은 1만3906명이 참여한 연구 13건을 종합해 식습관과 영양 섭취 등이 지루성 피부염과 어떤 관련이 있는지 살펴봤다. 과일을 많이 먹는 사람은 지루성 피부염이 있을 가능성이 낮았으며, 서구식 식습관을 가진 여성은 그 가능성이 높았다. 연구 결과는 2024년 국제학술지 ‘JMIR Dermatology’에 발표됐다.

◆ 비듬인 줄 알았는데…건선·접촉성 피부염일 수도

비듬은 두피 상태에 따라 나타나는 양상이 다르다. 두피가 건조하면 작고 하얀 각질이 가루처럼 떨어지는 경우가 많다. 반면 피지가 많은 두피에서는 각질이 서로 엉겨 붙어 크고 기름지게 보일 수 있다.

두피 각질은 비듬 외에 다른 피부 질환 때문에 생기기도 한다. 건선이 있으면 경계가 비교적 뚜렷한 붉은 반점과 두껍고 하얀 각질이 생길 수 있다. 샴푸나 염색약 등 특정 성분에 피부가 자극받거나 알레르기 반응을 보이는 접촉성 피부염도 두피가 붉어지거나 가렵고 각질이 생기는 증상을 일으킨다. 비듬이 갑자기 심해지거나 비듬 전용 샴푸를 사용해도 나아지지 않는다면 피부과 진료를 통해 정확한 원인을 확인할 필요가 있다.

비듬을 없애려고 두피를 손톱으로 긁거나 각질을 억지로 떼는 행동은 피해야 한다. 피부에 상처가 생기면 염증이 심해질 수 있기 때문이다. 머리를 감을 때는 손가락 끝으로 두피를 부드럽게 씻고 샴푸가 남지 않도록 충분히 헹구는 것이 좋다.

◆ 비듬 샴푸, 바른 뒤 바로 헹구면 안 되는 이유

비듬 샴푸는 바른 직후 헹구지 말고 제품 설명이나 의사의 지시에 따라 몇 분간 두었다가 씻어내야 한다. 클립아트코리아

미국피부과학회(AAD)에 따르면 가벼운 두피 지루성 피부염은 비듬 샴푸만으로도 증상이 가라앉을 수 있다. 비듬 샴푸에는 제품에 따라 케토코나졸이나 시클로피록스 같은 항진균 성분이나 각질 제거 성분 등이 들어 있다.

비듬 샴푸는 바른 직후 헹구지 않는 것이 중요하다. 샴푸에 든 성분의 효과를 높이려면 제품 설명이나 의사의 지시에 따라 몇 분간 두었다가 씻어내야 한다. 사용 횟수는 증상과 모발 상태, 제품에 따라 달라진다. 증상이 나아진 뒤에도 재발을 줄이기 위해 일정한 간격으로 사용하기도 한다.

스트레스 역시 지루성 피부염 증상을 악화시키는 요인으로 알려졌다. 충분히 자고 규칙적으로 운동하는 등 생활 리듬을 유지하는 것도 두피 건강을 관리하는 데 도움이 된다.

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