카이스트 연구원 허성범, AI 매니저와 예능 출연 "신예은 닮은꼴"

카이스트 AI 연구원 허성범이 AI 매니저와 함께 예능에 출연한다.

오는 12일 방송되는 MBC TV '전지적 참견 시점' 415회에는 허성범과 그의 AI 매니저 '도나'가 등장한다. 프로그램에 AI 매니저가 출연하는 것은 이번이 처음이다.

허성범. MBC 제공

도나는 허성범의 일정 관리와 식단 추천, 멘탈 관리 등을 담당한다. 허성범은 아침에 일어나 도나를 호출해 하루 일정을 확인하고 영양제 복용 시간도 안내받는다.

냉장고 내부를 촬영한 사진을 토대로 식단을 추천받는 모습도 공개된다. 도나는 냉장고 속 재료와 허성범의 당일 일정을 함께 고려해 메뉴를 제안한다.

허성범은 스마트폰과 이어폰의 주요 기능이 탑재된 AI 글라스를 착용해 음식의 칼로리를 확인하고, 도나가 준비한 뉴스 브리핑을 들으며 식사하는 모습도 보여준다.

허성범이 AI를 이용해 주식을 관리하는 방식도 공개된다. 그는 AI를 활용해 직접 만든 주식 포트폴리오 사이트에서 보유 종목의 비율과 등락, 수익률 등을 확인한다. 주가가 상승한 종목의 원인을 AI에 질문하고, '딥 리서치' 기능을 이용해 관련 심층 분석 보고서를 받아보는 과정도 소개한다.

도나는 제작진과의 인터뷰에도 참여한다. "인간이라면 어떤 이미지일 것 같냐"는 질문에는 배우 신예은을 닮은 단정하고 깔끔한 이미지일 것이라고 답한다. 또 '전지적 참견 시점' 출연진 가운데 최고의 MC도 직접 선정한다.

허성범은 수능 수학 문제 풀이 영상으로 온라인에서 주목받았으며, 최근 서바이벌 예능 '피의 게임 X'에도 출연했다.

<뉴시스>

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