블랙핑크 로제, 애플과 손잡고 신곡 낸다…'뉴 트릭'

K팝 간판 걸그룹 '블랙핑크(BLACKPINK)' 멤버 겸 솔로 가수 로제(ROS?)가 새로운 솔로 싱글을 선보인다.

9일(현지시간) 로제, 애플 공식 소셜 미디어 등에 따르면 로제는 오는 18일 오전 8시(미국 동부시간 17일 오후 7시) 새 싱글 '뉴 트릭(new trick)'을 발매한다.

이번 신곡의 뮤직비디오는 팝스타 테일러 스위프트, 켄드릭 라마, 해리 스타일스 등의 영상을 연출한 세계적 뮤직비디오 감독 데이브 마이어스가 메가폰을 잡았다.

특히 애플의 최신 스마트폰 '아이폰 18 프로'로 전편 촬영돼 글로벌 '아이폰으로 찍다(Shot on iPhone)' 캠페인의 일환으로 공개된다.

앞서 공개된 티저 영상에는 롤리팝 사탕을 든 로제의 비주얼과 함께 왜곡된 일렉트릭 기타 사운드, 겹겹이 쌓아 올린 보컬 레이어가 어우러진 신곡 음원 일부가 담겨 색다른 음악적 변주를 예고했다

로제는 2024년 12월 발표한 첫 정규 앨범 '로지(rosie)'의 선공개 곡이자 미국 팝스타 브루노 마스와 협업한 '아파트(APT.)'로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 3위에 오르는 등 글로벌 솔로 아티스트로서 입지를 다져왔다. 그는 내년 새 솔로 앨범을 내놓을 것으로 보인다.

<뉴시스>

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