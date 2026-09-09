고창 갯벌서 조개 캐던 70대 여성 심정지…두 차례 심폐소생술 끝 회복

전북 고창군 심원면 앞바다 갯벌에서 조개를 캐던 70대 주민이 심정지 상태로 발견됐으나, 119구급대의 신속한 심폐소생술로 두 차례 자발순환을 회복한 뒤 병원으로 이송됐다.
9일 전북소방 등에 따르면 이날 오전 9시41분쯤 고창군 심원면 만돌리 바닷가에서 주민 A(70대·여)씨가 심정지 상태로 발견됐다는 신고가 119에 접수됐다. A씨는 이날 오전 7시쯤 마을 주민 3명과 함께 육지에서 4㎞가량 떨어진 갯벌에서 조개를 캐던 중 일행과 떨어져 있다가 발견됐다.
신고받은 소방 당국은 현장에서 스마트 의료 지도를 통해 심폐소생술과 기관 내 삽관, 기계식 흉부압박장치 등을 활용해 응급처치했다. 또 육지로 이동하는 과정에서도 심폐소생술을 이어간 결과 A씨는 1차 자발순환회복(ROSC)됐다.
그러나, 병원 이송 중 구급차 안에서 다시 심정지가 발생했고, 구급대가 재차 심정지 처치를 실시해 2차 자발순환회복을 끌어냈다. A씨는 최종적으로 자발순환이 회복된 상태로 인근 병원으로 이송된 뒤 뇌 컴퓨터단층촬영(CT) 검사에서는 지주막하출혈(SAH) 소견이 확인돼 닥터헬기를 이용해 원광대학교병원으로 전원 돼 치료받고 있다.
소방 당국과 관계 기관은 A씨가 심정지 상태로 발견된 정확한 경위를 조사하고 있다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지