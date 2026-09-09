한동훈 녹취록 공세에… “조선 불량쪽가위” 김민석 역공 [개각 후폭풍]

“金, 브로커 수억원 대가 수수 인지”
韓, 추가 폭로… “자택서 둘이 사진”
양씨 운영 업체 추가 청탁 정황도
더불어민주당이 김승원 법무부 장관 후보자의 코로나19 치료제 임상시험 승인 청탁 의혹을 둘러싸고 무소속 한동훈 의원과 검찰 내부의 수사자료 유출 문제를 겨냥한 역공 수위를 높이고 있다. 최근 한 의원이 공개한 녹취와 수사자료의 출처·유출 경위를 문제 삼아온 데 이어 9일에는 김민석 대표가 직접 검찰 내부 협력자 가능성을 제기하며 이를 ‘정치검찰’과 검찰개혁 문제로 연결했다. 김 후보자 개인의 해명에 머물지 않고 수사자료 유출 경위와 정치적 활용 여부까지 함께 따져야 한다는 쪽으로 공세 범위를 넓힌 것이다.
김 대표는 이날 전북도청에서 열린 현장 최고위원회의에서 “김 후보자 청문회 대응을 최소화하는 것이 좋겠다고 말씀드려왔습니다만 국면이 변한 것 같다”며 한 의원의 의혹 제기를 김 후보자 청문회와 별개의 ‘한동훈 사건’으로 규정했다. 이어 한 의원을 “조선 불량쪽가위”라고 지칭하며 “이 사건은 검찰개혁으로 마무리된 정치검찰의 불법적 불량 행태의 최종 페이지 사건으로 등장했다”고 말했다.
김 대표는 “한 의원이 현재 제기하는 여러 주장은 검찰 내에 협력자가 없으면 발생할 수 없는 사건이라고 판단되고, 협력자가 없고 근거가 없다면 거짓의 유포일 수밖에 없다”고 주장했다. 민주당은 한 의원이 검찰 내부 수사자료를 입수해 일부 녹취와 문건을 선별적으로 공개하고 있다고 보고, 전직 법무부 장관과 검찰 내부 인사의 연결 여부까지 규명해야 한다는 입장이다.
박성준 수석대변인은 김 대표가 “한 의원과 관련된 내통사항이 있으면 전원 법적 조치를 하겠다”고 밝혔다고 전했다. 김동아 의원은 전날 한 의원과 수사자료 제공자를 경찰청 국가수사본부에 고발했다. 박 수석대변인도 한 의원을 향해 “불법 유출된 자료를 가지고 굉장히 선정적으로 언론 플레이를 하고 있다”고 비판했다. 김 후보자의 임상시험 승인 청탁 의혹에 대해서는 “인사청문회를 거치면 충분히 불식될 것으로 판단한다”고 말했다.
민주당은 윤석열정부 당시 검찰이 김 후보자 사건을 장기간 수사하고도 기소하지 못했다는 점도 거듭 강조했다. 서영교 국회 법제사법위원장은 이날 법사위 전체회의에서 “검사가 3년 동안 11명이 투입돼서 탈탈 털어놓고 미안하다고 사과해야 하는 것 아니냐”며 “그 당시 법무부 장관이 한동훈, 대통령이 윤석열 아니었느냐”고 말했다. 민주당은 기존 수사 결과와 별개로 수사 과정에서 생산된 비공개 자료가 어떤 경로로 외부에 흘러나왔는지를 검찰개혁 차원의 문제로 보고 있다. 김 후보자도 당 법사위원들에게 관련 의혹을 설명하며 “한 점 부끄러움이 없다”는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.
한 의원은 추가 폭로로 맞섰다. 그는 김 후보자가 자신의 청탁으로 브로커 양모씨가 수억원대 경제적 대가를 받게 된다는 사실을 알고 있었다며 제3자 뇌물죄에 해당할 수 있다고 주장했다. 한 의원이 공개한 2021년 10월8일 양씨와 최재성 전 정무수석의 통화 녹취에는 투자 유치가 성사될 경우 양씨 회사도 8억∼10억원을 투자받는다는 내용을 김 후보자에게 말했다는 취지의 대화가 담겼다. 김 후보자와 양씨가 양씨 자택에서 단둘이 사진을 찍었다는 주장도 제기했다.
한 의원은 양씨가 자신이 운영하던 업체의 경기도 산하 공공기관 관련 민원을 김 후보자에게 전달한 녹취도 공개했다. 양씨가 금전적 불이익과 제재를 받았다고 호소하자 김 후보자가 “거기 이사장님이 좀 친하지, 지역 선배”라고 답했다는 내용이다.
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