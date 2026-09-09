與, 김승원 관련 증인 모두 거부… 野 “맹탕 청문회” 반발 [개각 후폭풍]

더불어민주당이 9일 김승원 법무부 장관 후보자의 ‘신약 임상시험 승인 청탁 의혹’과 관련한 국민의힘의 증인·참고인 채택 요구를 사실상 받아들이지 않았다. 민주당은 윤석열정부 당시 검찰이 2년 넘게 수사하고도 기소하지 못한 사건을 무소속 한동훈 의원의 의혹 제기에 따라 다시 검증할 필요가 없다는 입장이다. 국민의힘은 사건 관계자들을 직접 불러 사실관계를 따져야 한다며 “증인 없는 맹탕 청문회”라고 반발했고, 민주당에서는 “국민의힘이 한 의원의 하수인이냐”는 말까지 나왔다.

김승원 법무장관 후보자가 9일 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실에서 외출하고 있다. 연합뉴스

국회 법제사법위원회는 이날 전체회의에서 김 후보자의 인사청문회를 15일 열기로 하고 실시계획서와 자료제출 요구안을 의결했다. 증인·참고인 출석 요구안은 여야 간사 간 합의가 이뤄지지 않아 처리하지 못했다.



김 후보자는 2021년 브로커 양모씨의 부탁을 받고 제넨셀이 개발하던 코로나19 치료제 임상시험 계획을 신속히 처리해 달라는 취지로 김강립 당시 식품의약품안전처장에게 요청한 일로 수사를 받았다. 검찰은 김 후보자가 그 대가로 후원금 500만원을 받기로 약속한 혐의 등을 적용해 2024년 12월 기소유예 처분했다. 김 후보자는 통상적인 민원 전달이었다고 반박하고 있다.



법사위 야당 간사인 박형수 국민의힘 의원은 전날 민주당에 증인 44명과 참고인 4명의 명단을 전달했지만 민주당이 이날 아침 한 명도 채택할 수 없다는 입장을 전했다고 밝혔다. 박 의원은 “증인이 아무도 없는 맹탕 청문회를 만들려고 한다”며 “강력한 분노와 유감의 뜻을 전한다”고 말했다.

무소속 한동훈 의원이 9일 국회 로텐더홀에서 김승원 법무부 장관 후보자와 관련해 취재진 질문에 답하고 있다. 연합뉴스

국민의힘은 양씨와 제넨셀 창업자 강세찬씨 등을 불러 김 후보자가 양씨와 제넨셀 측의 관계와 양씨에게 돌아갈 경제적 대가를 알고 있었는지 등을 확인해야 한다고 주장했다. 윤상현 의원은 의혹을 잇달아 제기해 온 한 의원도 증인으로 채택하자고 요구했다. 한 의원 역시 앞서 청문위원 참여가 어렵다면 증인으로 불러 달라는 입장을 밝혔다. 다만 국민의힘이 당초 민주당에 전달한 증인 명단에는 한 의원이 포함되지 않은 것으로 전해졌다.



민주당은 해당 사건이 윤석열정부에서 이미 집중적인 수사를 거쳤다는 점을 증인 채택 반대 이유로 들었다. 여당 간사인 김의겸 의원은 “2년 넘게 11명의 검사를 투입해서 집요하게, 강력하게 했던 사건”이라며 “결과적으로 기소조차 못 했다”고 말했다. 국민의힘이 요구한 증인 대부분도 제넨셀 사건 관계자라는 점을 들어 사실상 종결된 사건을 청문회에서 다시 수사하려는 것이라고 주장했다.

韓 총리 “수사자료 유출 경위 확인” 지시 한성숙 국무총리(왼쪽)가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 정치 분야 대정부질문에서 의원 질의에 답변하고 있다. 한 총리는 무소속 한동훈 의원이 김승원 법무부 장관 후보자 의혹 관련 녹취록을 연일 공개하는 데 대해 “관계기관이 (수사자료) 유출 경위와 위법 여부, 사실관계를 명확히 확인하도록 지시하겠다”고 말했다. 허정호 선임기자

김동아 의원은 “이미 종결된 사건”이라며 “한동훈 의원이 하나씩 풀고 있는 수사 쪼가리를 가지고 무슨 대단한 의혹이 있는 것처럼 논하는 것은 매우 부적절하다. 국민의힘 의원들이 한 의원 하수인이냐”고 했다. 김기표 의원도 야당의 증인 명단을 두고 “한 의원의 선동을 뒷받침하려는 증인 명단일 뿐”이라고 주장했다. 서영교 법사위원장은 “인사청문회에서 증인을 채택한 적도 별로 없고, 장관 후보자 청문회에서는 후보자가 증인이 되는 것”이라며 야당의 요구에 부정적인 입장을 밝혔다.



민주당 지도부도 김 후보자를 엄호했다. 박성준 수석대변인은 전날 라디오에서 김 후보자의 의혹에 대해 “인사청문회를 거치면 충분히 불식될 것으로 판단한다”고 말했다.



공방은 이날 국회 대정부질문에서도 이어졌다. 국민의힘 나경원 의원은 한성숙 국무총리를 상대로 김 후보자의 기소유예 처분을 거론하며 “기소유예가 무죄냐”고 따졌다. 반면 민주당은 한 의원이 공개한 녹취록과 수사자료의 유출 경위를 문제 삼았다.



전용기 의원은 한 의원이 공개한 ‘기소계획 보고서’를 두고 “검찰 내부의 자료로 보인다”며 “수사자료 상납 게이트로 변질됐다”고 주장했다. 한 총리는 “관계기관이 유출 경위와 위법 여부, 사실관계를 면밀히 확인하도록 지시하겠다”고 밝혔다.

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