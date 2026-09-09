포스코 노조, 9일부터 48시간 부분파업 돌입… 창사 58년 만에 처음

포스코 노사가 임금 협상과 관련, 입장차를 좁히지 못하면서 노조가 부분 파업에 들어갔다.

포스코에서 파업이 발생한 것은 1968년 창사 이래 첫 사례다.

한국노총 금속노련 포스코노동조합이 9일 7시부터 48시간 부분 파업에 들어간 가운데 포스코 포항제철소 정문 주변에 구름이 드리워져 있다. 연합뉴스

한국노총 금속노련 포스코노동조합(포스코노조)은 9일 오전 7시부터 48시간 부분 파업을 시작했다.

노조 측은 파업 참여 인원이 포항제철소에서 40여명, 광양제철소에서 80여명이라고 밝혔다.

회사 측은 실제 참여 인원이 노조 측 주장보다 적다고 주장했다.

포스코 직원은 포항제철소 8000여명, 광양제철소 7000여명 등 본사를 포함해 모두 약 1만7000명이다.

이 가운데 노조원은 1만100여명이다.

회사 측은 전체 노조원의 약 1%가 부분 파업에 참여했고 미리 대비한 만큼 생산에는 차질이 없을 것으로 보고 있다.

또 쇳물 생산 등 핵심 생산공정은 협정근로 단체협약에 의해 생산체제를 지속해서 유지한다.

노조는 합법적인 수준에서 파업에 들어갔다고 밝혔다.

노사는 부분 파업 기간이나 이후에도 계속 교섭을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

노조는 회사 측의 전향적인 제시안이 없으면 오는 16일부터 120시간 2차 부분파업에 들어갈 방침이다.

앞서 지난 3일 진행된 교섭에서 노조는 기본급 7.1% 인상과 격려금 600%, 우리사주 50주, 명절상여금 200% 지급 등을 요구했다.

사측은 기본급 2.0% 인상, 목표달성 격려금 350만원과 지역사랑상품권 50만원, 근속기념축하금 인상범위 확대 등을 제시했다.

노조는 1차 파업 이후에도 교섭에 진전이 없으면 파업 규모와 범위를 대폭 확대하겠다고 밝혔다.

김성호 포스코 노조위원장은 9일 시작한 부분 파업과 관련, 포항에 있는 포스코노조 사무실에서 기자회견을 열고 "파업은 목적이 아니라 수단일 뿐이며 회사가 전향적 제시안을 갖고 오면 언제든 대화의 창구는 열려 있다"고 강조했다.

포스코 관계자는 "회사는 노조의 부분파업을 대비해 생산 차질이 없도록 만반의 준비를 했고 실질적 생산 차질은 크지 않을 것으로 예상하고 있다"며 "지속해서 노조 요구를 경청하고 소통해 임단협 타결을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

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