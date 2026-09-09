박완수 경남지사 “남해안에서 지리산까지”…국제관광 투자유치 총력전

경남도가 남해안과 지리산권을 잇는 풍부한 관광 자원을 대내외에 알리고 민간 투자 유치를 이끌어내기 위한 대규모 국제 행사의 막을 올렸다.

경남도는 9일 창원컨벤션센터(CECO)에서 ‘2026 경상남도 국제관광 투자유치설명회(GITIC 2026)’를 개최했다고 밝혔다.

박완수 경남지사가 ‘2026 경상남도 국제관광 투자유치설명회(GITIC 2026)’에서 환영사를 하고 있다. 경남도 제공

2024년 첫 개최 이후 격년제로 열린 이번 설명회는 경남의 관광 잠재력을 알리고 실제 투자자와 관광개발 프로젝트를 연결하기 위해 마련됐다.

박완수 경남지사는 환영사를 통해 “남해안 관광을 대한민국과 경남의 새로운 성장동력으로 키우기 위해서는 접근성 개선과 규제 완화, 적극적인 투자 유치가 핵심”이라며 “교통 인프라 확충과 투자 여건 개선을 통해 경남의 자원을 실질적인 사업으로 완성해 나가겠다”고 강조했다.

이번 행사에는 싱가포르 GSBB호라이즌 펀드, 베트남 FLC 그룹, 한화호텔앤드리조트, 소노인터내셔널 등 국내외 주요 관광기업 및 투자기관 관계자 200여명이 참석했다.

특히 20개국 40여명의 외국인 투자자가 참석해 2024년 첫 행사(10개국 31명) 대비 글로벌 관심도가 대폭 확대됐다.

도는 이번 설명회에서 남해안권과 지리산권으로 나눠 총 10곳의 핵심 투자 대상지를 공식 발표했다.

남해안권은 △남해 다이어트 보물섬(조도) △고성 자란도 △통영 폐조선소 부지 △하동 해양관광지 △거제 웰리브 호텔부지이며, 지리산권은 △합천 보조댐 관광지 △함양 백연유원지 △산청 신천리 대밭 △함안 옛 IC 부지 △창녕 부곡하와이이다.

행사장에서는 10개 시군이 직접 참여하는 홍보부스가 운영됐으며, 사전 매칭 12건을 포함해 투자자와 지자체 간 1:1 맞춤형 밀착 상담이 이어졌다. 경남도는 단순 비전 제시에 그치지 않고 실질적인 투자 결실로 이어지도록 10일부터 11일까지 사전 신청한 투자자 30여명을 대상으로 10개 투자 대상지를 직접 둘러보는 현장 투어를 진행한다.

남해안과 지리산 2개 코스로 진행되는 현장 투어에는 시군 담당자가 동행해 입지 여건과 접근성을 적극 설명할 예정이다.

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