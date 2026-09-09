김민석 수첩에 '서울시장 후보 정청래'…'이진숙·한동훈 OUT'도

서울시장 후보 중 한명으로 정청래 전 더불어민주당 대표를 적은 것으로 추정되는 김민석 더불어민주당 대표의 수첩이 언론에 노출됐다.

9일 한 언론은 이날 오후 국회 대정부질문에 참석 중인 김 대표의 수첩을 촬영해 보도했다.

김민석 더불어민주당 대표가 지난 8일 서울 여의도 국회에서 열린 제439회국회(정기회) 제4차 본회의에 참석해 의원들과 인사를 나누고 있다.

해당 수첩에는 '서울시장 후보'라는 메모와 함께 5인의 이름이 적혀있다. 이중 '청래'로 보이는 메모가 포착돼 정 전 대표를 지칭한 것이 아니냐는 추정이 나왔다.

나란히 적힌 '훈식'과 '원식'으로 읽히는 글씨를 두고는 강훈식 비서실장과 우원식 전 국회의장을 가리킨 것이라는 해석이 나온다.

글씨가 명확히 보이지 않는 두 이름의 경우 당 서울시장 후보였던 정원오 전 성동구청장을 비롯해 경선에 참가했던 박홍근·박주민·전현희 의원 등의 이름이 적힌 것이 아니냐는 추정도 나온다.

아울러 부동산 TF, 쿠팡, 농지조사라는 단어와 함께 '이진숙 (국민의힘 의원)·한동훈(무소속 의원) OUT'이라고 적은 글씨도 포착됐다.

이를 두고 한동훈 의원은 페이스북에 "김민석 민주당 대표, 한동훈 OUT, 노상원 수첩 흉내냅니까"라고 반발했다.

<뉴스1>

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