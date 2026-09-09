유명 셰프·맛집 요리… 안방서 즐기는 ‘미식의 세계’ [추석선물특집]

CJ온스타일 고급 식품관 ‘더마스터’

◆CJ온스타일



CJ온스타일이 추석을 앞두고 프리미엄 식품관 ‘더마스터’를 공개했다.



‘더마스터’는 식품이 어디에서 왔고, 누가 어떻게 만들었는가를 상품 배치의 기준으로 삼아 국내와 해외 곳곳의 가치 있는 식품을 발굴해 선보이는 전문관이다. CJ온스타일 관계자는 “최근 식품 소비가 가격이나 유명세를 넘어 원산지와 품종, 생산 방식, 생산자의 전문성 등을 살피는 방향으로 세분화되고 있다는 점에 주목했다”며 더마스터를 만든 계기를 설명했다.



더마스터는 기존 전통 명인과 명촌 식품에서 나아가 국내 유명 산지의 원재료와 지역 명물, 해외 프리미엄 식품, 탄탄한 팬층을 확보한 오프라인 맛집 브랜드까지 영역을 확대했다.



대표적으로 국내 제품 중에서는 ‘흑백요리사2’ 서울엄마의 ‘제일향미’, ‘맛있는家’ 수이재의 ‘1++ 한우암소 미경산우 프리미엄 선물세트’, 산체의 ‘무항생제 한우 사골곰탕’ 등을 선보인다. 해외에서는 이탈리아 사비니 타르투피의 ‘트러플 치즈’, 프랑스 ‘누리’의 ‘유기농 치커리차’를, 오프라인 유명 브랜드·맛집 상품으로는 일본 장어 명가 이나카안의 ‘카바야키 장어구이’, 니시무라의 ‘치즈케이크’ 등을 소개한다.



CJ온스타일은 “더마스터를 통해 국내외 곳곳의 미식을 발굴해 선보이는 만큼 올 추석 좋은 선물이 될 것”이라고 밝혔다.



한편 CJ온스타일은 22일까지 추석 프로모션 ‘강력한 추석 혜택(강추혜)’를 진행한다. 추석 선물 100대 상품을 선별해 선보이며 행사 기간 10% 쿠폰, 오늘의 브랜드 10% 적립, 몇 차례 구매 10% 적립 등 매일 최대 30% 혜택을 제공한다.



GS샵 특집 ‘판타지 추석’

◆GS샵



GS샵이 추석을 앞두고 식품과 건강기능식품, 패션·뷰티를 중심으로 한 상품 편성을 강화한다. 지난 4일 프리미엄 김부각 ‘바삭’ 앙코르 방송을 진행한 것을 시작으로 ‘이연복 해물누룽지탕’, ‘해운대 한우등심불고기’, ‘이상민 갈비찜’ 등 손쉽게 명절 상차림을 준비할 수 있는 간편식을 연달아 선보일 예정이다.



건강기능식품 방송은 명절 선물 수요에 맞춰 사은품을 강화했다. 11일 자체 프로그램 ‘소유진쇼’에서 방송하는 ‘정관장 홍삼진고 데일리’는 전 구매 고객에게 목·어깨 마사지기를 증정한다. 23일 방송하는 위 건강기능식품 ‘프롬바이오 매스틱’은 전 구매 고객에게 ‘헤링오일’ 2박스를 사은품으로 제공한다.



미용 제품은 ‘세포랩’, ‘세인트프랑 크림’ 등 인기 상품을 추석 특별 패키지와 최대 용량 구성 등으로 준비했다. 의류는 단독 패션 브랜드의 가을·겨울 신상품을 중심으로 방송한다.



상품 편성과 함께 구매 혜택도 마련했다. 21일까지 ‘판타지 추석’ 특집을 진행한다. 주요 상품군을 대상으로 TV홈쇼핑과 모바일 앱에서 2회에 걸쳐 10만원 이상 구매 시 구매금액의 10%를 적립해준다. 적립 한도는 최대 3만원이다.



GS샵 관계자는 “10년 전 추석은 가족이 함께 보내기 위한 소비가 중심이었다면, 최근에는 여행과 나들이 등 각자의 여가와 휴식을 위한 소비로 무게중심이 옮겨가고 있다”며 “GS샵도 이러한 변화에 맞춰 고객들이 실제로 많이 찾는 상품을 중심으로 편성을 강화하고 실질적인 혜택을 제공할 계획”이라고 말했다.



롯데홈쇼핑 추석 특집전 ‘보름찬 다드림쇼핑’

◆롯데홈쇼핑



롯데홈쇼핑이 추석을 맞아 10일부터 21일까지 추석 특집전 ‘보름찬 다드림쇼핑’을 연다. 국내산 먹거리부터 해외 프리미엄 식재료, 고급 주방용품까지 명절 인기상품을 집중적으로 판매할 예정이다.



해당 기간 고급 먹거리 상품 판매 방송을 집중 편성한다. 명절 대표 먹거리인 한우와 갈비를 중심으로 유명 맛집과 브랜드 상품을 내놓는다. 부산 대표 한식당 ‘사미헌 갈비탕’, 메이필드호텔의 ‘봉래헌 양념LA갈비’, 100% 원육만을 사용하는 ‘한원정 꽃갈비’, 명절 인기 상품으로 꼽히는 ‘정성곳간 갈비탕, 한우갈비찜, 양념LA갈비’ 등을 합리적인 구성으로 판매한다.



이와 동시에 대표 식품 프로그램 ‘빅마마쇼’도 10일부터 추석 먹거리 특집을 진행한다. 요리연구가 빅마마의 ‘갈비탕’, ‘부세 보리굴비’, ‘한우 갈비찜’을 비롯해 유명 셰프 강레오의 ‘무늬오징어’, 방송인 홍석천의 ‘블랙타이거 새우’, 배우 박준면의 ‘김치’ 등 유명인사와 전문가의 노하우를 담은 상품을 다양하게 선보인다. 이와 함께 ‘마니커 버팔로 윙봉세트’, ‘이나카안 카바야키’ 등 명절 상차림은 물론 연휴 기간 간편하게 즐길 수 있는 이색 간편식 방송도 편성한다.

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