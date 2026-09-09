저칼로리 소주·논알콜 맥주… ‘술술’ 넘어가네 [추석선물특집]

테라 슬러시 생 제품 포스터

◆하이트진로



하이트진로가 올해 하반기 주류 시장 공략을 위해 저칼로리 소주 ‘진로 라이트’와 무알코올 맥주 ‘테라 제로’, 슬러시 제품 ‘테라 슬러시 생’, 과실 탄산주 ‘테라 스파클링’의 신제품 4종을 선보인다.



진로 라이트는 기존 진로 제품 대비 칼로리를 25% 낮춘 소주다. 소주는 좋아하지만, 칼로리 때문에 자주 마시지 못하는 소비자를 겨냥해 만든 제품이다. 테라 제로는 소버큐리어스(알코올 섭취를 거부하는) 소비를 지향하는 MZ세대를 공략하기 위해 내놓은 무알코올 맥주다.



단순히 칼로리와 알코올 함유량을 낮춘 제품을 떠나, 음용 방식과 맛에 파격적인 변화를 주는 제품도 내놨다. 테라 슬러시 생과 테라 스파클링이 대표적인 제품이다. 테라 슬러시 생은 테라 생맥주를 슬러시 형태로 구현해 색다른 음용 경험을 제공한다. 영하 7도로 낮춘 얼음 거품을 활용해 최대 약 60분간 시원한 음용감을 유지한다. 제품은 시원한 맥주를 선호하는 소비자 사이에서 입소문을 타며 높은 판매량을 기록하고 있다. 지난 6월 ‘마곡 MCT 페스티벌’에서 시범 운영한 결과 준비 물량이 빠르게 소진되며 화제를 모으기도 했다.



테라 스파클링은 테라의 강력한 탄산 이미지에 과실의 맛을 결합한 과실 탄산주다. 스페인산 화이트와인을 베이스로 토마토·레몬·수박 3종으로 구성해 소비자 취향에 따른 선택의 폭을 넓혔다.



하이트진로 관계자는 “앞으로도 시장 변화와 소비자의 선호도를 세밀하게 반영한 제품을 개발해 나갈 것”이라고 말했다



카스 프레시 기프트 세트

◆오비맥주



오비맥주가 운영하는 맥주브랜드 ‘카스’가 추석을 맞아 명절 기획 제품을 선보인다.



이번 기획제품은 명절 선물용 ‘카스 프레시 기프트 세트’를 포함 다양한 용량의 카스 프레시, 논·무알코올 제품으로 구성됐다.



카스 프레시 기프트 세트는 대형마트 판매용으로 만든 한정 수량 제품이다. 카스 프레시 355㎖ 12캔과 카스 전용잔 200㎖ 2개가 들어 있다.



카스 공식 온라인몰 ‘비어스마트오더’에서는 21일까지 다양한 용량의 카스 프레시와 논·무알코올 제품을 할인된 가격으로 판매한다.



넉넉한 용량의 ‘카스 메가캔 740㎖ 15캔’과 한 번에 가볍게 즐기기 좋은 ‘카스 프레시 미니캔 250㎖ 24캔’을 할인가에 팔고, ‘카스 프레시 355㎖ 24캔’ 구매 시 카스 다회용 백을 증정한다. 제품은 주요 편의점 앱을 통해 사전 예약한 뒤 지정한 편의점에서 수령할 수 있다.



‘카스 제로 350㎖ 20캔’, ‘카스 레몬 스퀴즈 제로 ㎖ 20캔’, ‘카스 올제로 500㎖ 20캔’을 포함한 논·무알코올 제품도 특별가에 선보이며, 카스 제로와 카스 레몬 스퀴즈 제로 구매 고객에게는 전용잔도 증정한다.



카스 관계자는 “추석을 맞아 소비자들이 각자의 취향에 따라 선택할 수 있도록 다양한 제품과 용량으로 구성한 기획팩을 준비했다”며 “카스와 함께 소중한 사람들과 풍성하고 즐거운 한가위를 보내시길 바란다”고 전했다.



롯데주류의 차례주 제품 백화수복

◆롯데주류



롯데칠성음료가 추석을 맞아 82년 전통의 대표 차례주 ‘백화수복’을 앞세워 명절 주류 수요 공략에 나선다.



백화수복은 1945년 출시된 이후 82년 동안 꾸준한 인기를 이어오고 있는 청주다. 제례주와 명절 선물용으로 많이 쓰인다. 국산 쌀의 외피를 30% 정도 도정 후 사용하고, 저온 발효 공법과 숙성방법으로 청주 특유의 부드럽고 깔끔한 맛을 살린 것이 특징이다.



최근에는 적은 양으로 부담 없이 즐길 수 있는 소용량 제품 ‘백화수복 원컵’을 내놓으며 시장의 주목을 받았다. 백화수복 원컵은 3년 동안 연평균 약 50% 정도의 성장세를 보이며 젊은 소비자들을 중심으로 저변을 확대해가고 있다.



롯데칠성음료 관계자는 “(백화수복은) 1만원대 전후의 합리적인 가격으로 오랜만에 모인 가족들과 함께 즐기기 좋고, 차례 음식에도 잘 어울리는 제품”이라고 강조했다.

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