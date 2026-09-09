24세 中 먹방 스타 “돈보다 건강 중요” 당부한지 사흘 만에 사망

중국에서 100만명이 넘는 팔로워를 보유했던 먹방 인플루언서 ‘잉잉(본명 첸쯔이)’이 24세의 나이로 세상을 떠난 사실이 전해졌다. 그는 사망 직전까지 먹방 활동과 반복적인 구토로 인해 저칼륨혈증을 겪은 것으로 알려졌다.

잉잉의 부모는 지난 4일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 딸 첸쯔이가 지난 8월 17일 세상을 떠났다고 알렸다. 2002년생인 잉잉은 중국 산둥성 랴오청 출신으로, 생전 짧은 영상 플랫폼에서 음식을 먹는 모습을 보여주는 콘텐츠를 주로 제작했다. 한때 팔로워가 123만명을 넘었으며, 먹방과 함께 상품 판매 방송에도 참여했던 것으로 전해졌다.

사회관계망서비스(SNS) 캡처

잉잉은 사망 사흘 전인 8월 14일 올란 마지막 영상에서 최근 저칼륨으로 병원에 입원했다고 밝혔다. 그는 당시 자신의 혈중 칼륨 농도가 최저 2.3mmol/L까지 떨어졌다고 설명하면서 “반복해서 먹다보니 칼륨이 빠졌다”고 말했다. 또한 먹방의 화려한 모습과 달리 실제로는 몸이 일찍부터 경고를 보내고 있었다며 “돈을 버는 것도 중요하지만 건강이 가장 중요하다”고 당부했다.

저칼륨혈증은 혈중 칼륨 농도가 정상 범위보다 낮아진 상태로, 심한 경우 근육 약화와 마비, 심각한 부정맥을 일으켜 생명을 위협할 수 있다. 특히 반복적인 구토나 설사로 칼륨이 과도하게 소실되면 위험이 커질 수 있다. 중국 의료진 역시 잉잉이 언급한 수치는 심각한 저칼륨 상태에 해당한다며 주의를 당부했다.

잉잉은 과거에도 자신의 건강 문제가 먹방 활동과 관련이 있다고 밝히기도 했다. 특히 반복적인 폭식과 구토를 언급한 것으로 알려졌다. 일부 중국 매체는 잉잉이 장기간 저칼륨 상태에 있었으며, 한 관계자가 저칼륨으로 인한 심정지가 사망 원인일 가능성을 제기했다고 보도했다. 다만 이는 가족이나 의료기관이 공식적으로 확인한 사인은 아닌 것으로 전해졌다.

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