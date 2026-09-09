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정점식 "한동훈 '김승원 검증' 열정 보여…긍정적으로 평가"

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일각 '韓 증인채택' 주장엔 "전례 없어"…법사위 사보임도 "불가능"

국민의힘 정점식 원내대표는 9일 무소속 한동훈 의원이 최근 김승원 법무부 장관 후보자를 둘러싼 '신약 청탁 의혹' 관련 수사·녹취기록을 공개하며 집중 공세를 벌이는 데 대해 긍정적 평가를 내놨다.

정 원내대표는 이날 SBS '주영진 뉴스브리핑'에서 '한 의원의 의정 활동 또는 김 후보자 검증에 대해 평가해달라'는 질문에 "한 의원이 우리 당 소속은 아니지만, 김 후보자 검증에서 열정을 보이는 부분에 대해서는 굉장히 긍정적으로 평가한다"고 말했다.

 

정점식 국민의힘 원내대표가 지난 8일 서울 여의도 국회에서 열린 제439회국회(정기회) 제4차 본회의에서 국정에 관한 교섭단체 대표연설을 하고 있다.
정점식 국민의힘 원내대표가 지난 8일 서울 여의도 국회에서 열린 제439회국회(정기회) 제4차 본회의에서 국정에 관한 교섭단체 대표연설을 하고 있다.

같은 당 장동혁 대표가 한 의원의 검증 방향을 두고 '오빠 강조로 본질을 흐린다'고 지적하고, 이에 한 의원이 '오빠가 본질이다'라고 응수하며 신경전을 벌이고 있는 상황에 대해 묻자 "장대표는 오빠에 중점을 두면 결국 남녀 관계에 시선을 묶어 놓는 것이라는 의미에서 말씀하는 것 같고, 한 의원은 오빠라는 관계가 아니었으면 이런 소위 부정청탁이 있었겠느냐는 취지로 접근하는 것"이라며 중립적 태도를 취했다.

다만, 윤상현 의원이 한 의원을 인사청문회 증인으로 세우자고 제안한 데 대해서는 "개인 생각"이라며 "국회의원을 증인으로 세웠던 전례가 없다"고 선을 그었다.

한 의원을 김 후보자 인사청문회가 열릴 국회 법제사법위원으로 사보임을 시켜야 한다는 주장에 대해서도 "교섭단체의 특정 의원을 빼고 무소속 의원을 넣는 행위는 국회법상 불가능하다"고 일축했다.

이어 "조정식 국회의장이 무소속 의원들끼리 사보임을 해야 하는데, 양 당사자가 동의해야 하는 만큼 불가능하다"고 강조했다.

한편, 정 원내대표는 전날 국회 교섭단체 대표연설에서 언급한 '보수의 가치'와 관련해 답하는 과정에서 "국민 기대에는 미치지 못한다고 생각해 늘 가슴 아프게 생각한다. 가장 큰 문제는 당내에서 서로가 싸우는 것"이라며 "당내 화합을 통해서 메꿔가기 위해서 노력하고 있다. 제가 1년 임기 동안 추진해야 할 가장 큰 과제"라고 강조했다.

<연합>


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