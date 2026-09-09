“요즘 대출 잘 안 나오지 않냐”…남보라, 신혼집 구하는 고충 한탄

배우 남보라가 신혼부부가 집을 마련하는 과정에서 마주하게 되는 현실적인 고민에 공감했다. 제한된 자금으로 원하는 지역과 주거 환경을 동시에 충족하기 어려운 데다 최근 대출 여건까지 녹록지 않다는 점을 언급하며 직접 경험에서 나온 이야기를 전했다.

8일 유튜브 채널 ‘STUDIO OMG’에는 ‘신혼집 서울 vs 경기도? 남보라와 동생의 부동산 임장기ㅣ보라언니동생’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에서 남보라는 제작진의 신혼집 후보를 살펴보기 위해 부동산 임장에 나섰다.

배우 남보라가 신혼부부가 집을 마련하는 과정에서 마주하게 되는 현실적인 고민에 공감했다. 제한된 자금으로 원하는 지역과 주거 환경을 동시에 충족하기 어려운 데다 최근 대출 여건까지 녹록지 않다는 점을 언급하며 직접 경험에서 나온 이야기를 전했다. STUDIO OMG

집을 둘러보기 전 남보라는 제작진에게 가장 먼저 마련할 수 있는 자금 규모를 확인했다. 제작진은 “3억 이하로 보고 있다”며 약 6000만 원에서 7000만 원 수준이라고 설명했다.

매매를 선택할 경우에는 금융기관 대출을 활용해야 하는 만큼 실제로 접근할 수 있는 주택 가격이 더욱 제한될 수 있다는 설명도 이어졌다. 제작진은 생애 최초 주택 구입자에게 적용되는 대출을 고려해 매매 예산을 약 2억 5000만 원 이하로 잡아야 할 것 같다고 말했다.

이에 남보라는 서울에만 범위를 한정하지 않고 수도권으로 시선을 넓혀보는 방안을 제안했다. 서울을 고집하지 않는다면 경기도 지역에서도 조건에 맞는 집을 찾을 가능성이 높아질 수 있다는 의미였다.

다만 지역을 선택하는 데에는 부부의 직장 위치가 중요한 변수로 작용했다. 제작진은 자신의 직장이 노량진에 있고 배우자의 직장은 금정역 인근에 있다며 두 사람 중 한쪽의 출퇴근을 중심으로 거주지를 결정할 계획이라고 설명했다. 이날 임장 역시 자신의 직장과 가까운 방향을 중심으로 진행하기로 했다.

대화를 이어가던 중 제작진은 이미 결혼해 신혼집을 마련한 남보라에게 “신혼집 구할 때 엄청 머리 아프지 않았나”고 물었다. 이에 남보라는 “집은 언제나”라며 “요즘 대출 잘 안 나오지 않나”라고 쉽지 않다는 취지로 답했다. 이어 “집 사는 게 더 어려워졌다”고 말했다.

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