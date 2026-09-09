조혜련이 공개한 김혜수의 남다른 선물…“의리가 있다”

조혜련이 배우 김혜수에게 받았던 특별한 선물을 공개하며 그의 성품을 칭찬했다.

8일 유튜브 채널 ‘롤링썬더’에는 ‘세바퀴 전성기 시절.. 항상 여자 아이돌에게 손편지를?! (세바퀴 막내시절, 2AM 결혼 생각, 김혜수 미담) | 신여성 EP.32’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상은 조혜련의 예능 활동 당시 이야기부터 동료 연예인들과의 일화까지 다양한 주제를 다뤘다.

조혜련이 배우 김혜수에게 받았던 특별한 선물을 공개하며 그의 성품을 칭찬했다. 롤링썬더

방송에서 조혜련은 “혜수가 의리가 있다”며 김혜수와 관련된 이야기를 꺼냈다. 평소 김혜수가 후배 연예인들을 세심하게 챙기는 것으로 유명하다며, 주변 사람들에게 아낌없이 마음을 표현하는 사람이라고 설명했다. 특히 단순히 말로 응원을 전하는 데 그치지 않고 직접 도움을 주는 경우가 많았다고 전했다.

조혜련은 과거 예능 프로그램 ‘짝’과 ‘울엄마’ 등에 출연하며 활동하던 시절 김혜수에게 뜻밖의 선물을 받은 기억을 떠올렸다. 당시 김혜수가 조혜련에게 브래지어를 선물했다는 것.

특히 조혜련의 기억에 따르면 김혜수가 건넨 제품은 당시 국내에서는 쉽게 접하기 어려웠던 형태였다. 앞쪽에 잠금장치가 달린 방식의 브래지어였다고 설명했다. 당시 국내에서 대중적인 제품과는 다른 독특한 형태였던 만큼 조혜련에게도 인상 깊은 선물로 남은 것으로 보인다.

이번 방송에서 공개된 브래지어 선물 일화는 조혜련과 김혜수 사이의 각별한 관계를 보여주는 사례 중 하나로 조명됐다. 단순한 연예계 동료를 넘어 김혜수의 세심한 배려와 후배를 향한 따뜻한 마음은 남다른 후배 사랑을 보여주는 일화로 관심을 모았다.

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