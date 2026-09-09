매년 300t 소각되던 경찰제복 가방·인형으로 재탄생한다

매년 약 300t씩 소각되던 폐경찰제복이 앞으로는 가방·인형 등으로 재활용된다.

기후에너지환경부는 9일 오후 경찰청 본청에서 경찰청, 한국환경공단, 한국순환자원유통지원센터, 한국포장재재활용사업공제조합, 한국지속가능섬유의류연합, 비와이엔(BYN)블랙야크, 케이투세이프티코리아와 함께 ‘경찰제복 순환이용을 위한 업무협약’을 체결했다.

사진=뉴시스

기후부 등에 따르면 매년 약 300t의 폐경찰제복이 소각되고 있다. 특히 올해 10년 만에 경찰제복 디자인이 개편되면서 향후 2년간 외근점퍼 및 조끼 등 본청·소속기관 직원 13만명분의 폐경찰제복이 대량으로 쏟아질 예정이다.

이에 기후부와 경찰청 등은 제복을 기존처럼 소각하지 않고 가방·인형 등으로 재탄생시키기 위한 기반 마련에 나서기로 했다. 의류는 폴리에스터, 면 등 소재가 다양하고 지퍼 및 단추와 같은 여러 부자재가 사용되는 만큼 재활용이 어려워 지금까지는 통상 소각돼왔다.

폐경찰제복은 새활용(업사이클링)을 통해 가방, 지갑, 인형으로 만들 수 있다. 재단, 봉제 등 수작업으로 생산되기 때문에 사용한 경찰제복의 종류에 따라 다양한 디자인의 제품이 탄생될 수 있다.

물리적 재활용도 시도한다. 경찰제복을 파쇄, 절단하고, 타면(打棉)하면 솜 형태의 단섬유를 회수할 수 있다. 단섬유를 정렬하고 꼬아 실을 뽑고, 실을 가로·세로로 엮어 원단을 만들면 장갑, 목도리 등 섬유제품으로 재탄생할 수 있다는 것이 기후부의 설명이다. 폐의류 재질 특성상 실을 만들기 어려운 경우 솜에 압력을 가해 건축자재, 가구 등을 생산할 수도 있다.

화학적 재활용을 하면 새로운 석유화학제품(의류 등)을 제조할 수도 있다. 혼방섬유 속 폴리에스터만을 분자로 분해한 후 다시 연결해 폴리에스터 사슬로 합성하는 방식이다.

김성환 기후부 장관은 “이번 협약은 공공부문 최초의 의류 순환이용 시범사업을 위한 것으로 새활용·재활용을 통해 의류에 새 삶을 선물하는 첫걸음”이라며 “경찰제복에서 시작된 의류 순환이용 체계가 여러 단체복과 일상에서 입는 옷들로 확산되는 순환경제 사회를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지