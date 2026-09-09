경제계 ‘상설 통로’ 열린다…국회 경제대도약위원회 출범

기업 현장의 목소리를 입법과 제도 개선에 신속히 반영하기 위한 국회와 경제계의 상시 협력기구가 출범했다.

대한상공회의소는 9일 서울 여의도 국회 사랑재에서 ‘국회 경제대도약위원회’ 출범식을 열었다. 급변하는 국제 정세 속에서 기업의 불확실성을 줄이고 미래 성장동력을 확보할 수 있도록 국회와 경제계가 주요 경제·산업 현안을 지속적으로 논의한다는 구상이다.

최태원 대한상의 회장(오른쪽)이 9일 ‘국회 경제대도약위원회’ 출범식에서 조정식 국회의장에게 경제계 제언을 전달한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 대한상의 제공

위원회는 지난 7월 대한상의 제주포럼에서 조정식 국회의장이 최태원 대한상의 회장에게 상시 협력체계 구축을 제안하면서 추진됐다. 위원장은 조 의장과 최 회장이 공동으로 맡고, 김성원 국회 산업통상자원중소벤처기업위원장과 조승래 재정경제기획위원장, 유동수 정무위원장이 산업과 조세·재정, 공정거래·자본시장 3개 분과를 각각 이끈다. 삼성·SK·현대차·LG·한화 등 주요 기업 경영진은 자문위원으로 참여한다.

조 의장은 출범식에서 “위원회가 경제의 미래 지도와 신산업 생태계를 함께 그리는 초당적 국가전략 플랫폼이 되기를 바란다”며 “국회도 기업의 투자와 혁신을 뒷받침하겠다”고 밝혔다. 최 회장은 “최근 기업들은 속도전을 벌이고 있어 시간을 기다릴수록 대도약의 기회를 잃게 된다”며 “국제 정세를 예측하기 어려운 만큼 국회가 국내 변수를 줄여줘야 기업도 예정된 투자와 계획을 실행할 수 있다”고 말했다. 이어 “기업은 무엇이 가능하고 언제·어떻게 가능할지 알아야 새로운 도전에 나설 수 있다”며 “기업의 혁신 속도와 국회의 입법 속도를 맞추고, 국회가 산업 현장을 직접 살피며 ‘플레잉 코치’ 같은 역할을 해주길 바란다”고 강조했다.

대한상의는 이날 △전략산업 경쟁력 강화와 기업활력 제고 △미래 성장동력 확충과 경제안보 대응 강화 △기업활동 활성화와 금융시장 제도 개선 등 3대 의제를 국회에 전달했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지