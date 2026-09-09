스윙스 "영화판, 위아래 너무 확실해"

래퍼 스윙스는 배우들의 선후배 문화에 만족감을 드러냈다.

MBC는 9일 '라디오스타' 예고편을 공개했다.

스윙스. 유튜브 캡처

스윙스는 "랩을 한 20년 가까이 했다. 정말 특이한 세상 속에서 계속 살았구나 라는 걸 느낀 게 만난 지 한 시간쯤 지나 후배들한테 2차 가자고 하면 (후배들이) 동시에 일어나서 집에 가는 경우가 몇 번 있었다"고 했다.

이어 "영화판, 연기판에 들어갔는데 너무 화목한 거다. 위아래가 너무 확실하고 다들 자리를 지키려고 한다"고 했다.

그러면서 "너무 대접받는 기분이 들었다. 너무 좋다"고 했다.

스윙스는 "래퍼 후배들과 술자리에선 열 명 있으면 제가 그냥 고기를 구었다. 연기판 들어가니 제가 고기를 구우니 '형 가만히 계세요'라며 말리더라"고 했다.

아울러 "너무 오랜만에 겪으니 신선하고 감사하더라. 솔직히 이제 (래퍼 후배들을) 잘 안 만난다"고 했다.

이날 오후 10시30분에 방송한다.

스윙스는 23일 개봉하는 '타짜:벨제붑의 노래'(타짜4)에서 '아브라함'을 연기했다.

<뉴시스>

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